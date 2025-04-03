Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbinin önüne gelen olaya ilişkin ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbinin önüne gelen olaya ilişkin ilk açıklama geldi

Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe\'den derbinin önüne gelen olaya ilişkin ilk açıklama geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması olayıyla ilişkin ilk resmi açıklamayı yazılı yaptı. Sarı-lacivertliler, söz konusu açıklamada sarı-kırmızılıların teknik direktörü Burak'a çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

03.04.2025 23:05
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmiş, karşılaşmanın ardından Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olay maçın önüne geçmişti. Yaşananların ardından sessizliği koruyan sarı-lacivertlilerden ilk açıklama geldi.

OKAN BURAK'A SERT TEPKİ VAR

Fenerbahçe'den "Zorunlu açıklama" başlığıyla yazılı olarak yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır.

NE OLMUŞTU?

Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama yaşanan olaya ilişkin olarak "Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbinin önüne gelen olaya ilişkin ilk açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Talat Yelbuz:
    kuşlar öttü 88 29 Yanıtla
  • Tony Montana:
    ADAMLAR VURDU GEÇTİ CR7 DE GELSE BİZİMKİLERDEN BİR SALATALIK OLMAZ TEBRİKLER HELAL OLSUN . . 82 9 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YAVUZ HIRSIZ MİSALİ. HİÇ UTANMA DA YOK 73 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Okan buruk dan GS gibi bir büyük klibe hoca olmaz. bu kadar basit hareketler söylemler yapmamalı. sen GS in teknik direktörü sun. ezeli rakibini yenmisin ve büyük üstünlüğün var son yıllarda. bunu çocuk oyununa çevirmenin hiç bir manası yok. 29 37 Yanıtla
  • Han:
    film yıldızi 23 40 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    Mert Hakan,osayiden öğrenmistir,zorunuza giden bunlardan kopya çekmesi mi?,yoksa dünyaca ünlü dediğiniz soytarının acemice tahrik olmasımı.her maçtan önce sahaya çıkıp taraftarı tahrik eden Mert Hakan degilmiydi ona neden uyarmadınızda sözleşme uzattınız.kendi silahınızla vuruldunuz nefesiniz kesildi artık susun oyununuza bakın. 54 6 Yanıtla
  • Oooo:
    Burun sıkmaya Herkes herşey sebeptir Sorumludur Ama gelip bir senede 2 sefer kadıköyde ezerek yenmesi sebep değildir Havalarda ki soğuma bile sebeptir Ama yenilgi Asla! 52 5 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    ahaaa ciyykkk diye bi ses geldi :) 39 5 Yanıtla
  • h.m.633463:
    çık çık çık çık 28 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    SENİN BUNAK HOCANIN ARKASINDA DURACAK DİYE DAHA FAZLA KENDİNİZİ REZİL ETMEYİN. KABUL EDİN HOCANIZ ARTIK BİR İLE YARAMIYOR 29 7 Yanıtla
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