Okan Buruk: Bu kadar pozisyondan en az 3 tanesini atmamız gerekirdi (HABER EKLENDİ) - Son Dakika
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Okan Buruk: Bu kadar pozisyondan en az 3 tanesini atmamız gerekirdi (HABER EKLENDİ)

Okan Buruk: Bu kadar pozisyondan en az 3 tanesini atmamız gerekirdi (HABER EKLENDİ)

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetimizi aldık.

31.01.2025 02:47  Güncelleme: 02:54
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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İlk 8'e kalma adına bizim için önemli bir maçtı. Mükemmel oynamasak da pozisyonlar ürettik. Bu kadar pozisyondan en az 3 tanesini atmamız gerekirdi. Özellikle savunmada hatalar yaptık. Rakibimiz de bunu cezalandırdı. Ofansif anlamda verilerimiz bir Avrupa maçına göre muhteşem ama attığımız gol sayısı bunun çok altında. Bugünkü mağlubiyetten dolayı üzüntülüyüz ancak yeniden başımızı kaldırıp lig maçına hazırlanacağız. Avrupa'da devam ediyoruz. Buna odaklanacağız. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza bir galibiyet vermek istiyorduk. Bunu başaramadığımız için üzgünüz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Play-Off turu oynamaya hak kazandı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli açıklamalarda bulundu. Maçın bütün bölümlerinde gole çok yakın olduklarını belirten Okan Buruk, "Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İlk 8'e kalma adına bizim için önemli bir maçtı. Mükemmel oynamasak da pozisyonlar ürettik. Bu kadar pozisyondan en az 3 tanesini atmamız gerekirdi. Maçın bütün bölümlerinde gole çok yakındık, çok net pozisyonlar bulduk. Ancak bunları değerlendiremedik. Bugün mükemmel oynamadık. Özellikle savunmada hatalar yaptık. Rakibimiz de bunu cezalandırdı. Ofansif anlamda verilerimiz bir Avrupa maçına göre muhteşem ama attığımız gol sayısı bunun çok altında. Bugünkü mağlubiyetten dolayı üzüntülüyüz ancak yeniden başımızı kaldırıp lig maçına hazırlanacağız. Avrupa'da devam ediyoruz. Buna odaklanacağız. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza bir galibiyet vermek istiyorduk. Bunu başaramadığımız için üzgünüz" sözlerini sarf etti.

'ELİMİZE BİZİ İLK 8'E TAŞIYACAK MAÇLAR GELDİ'

Ana sorunlarının yedikleri goller olduğuna değinen Okan Buruk, "Avrupa Ligi'nin en fazla gol atan takımıyız. Bunun yanında çok fazla gol yedik. Bence ana sorunumuz yediğimiz gollerdi. Maçları kazanmasını bilemedik. Elimize bizi ilk 8'e taşıyacak maçlar geldi. Bütün maçlarda oyun olarak üstündük ama bunu sonuçlara yansıtamadık. Bunu başarmak da bir yetenek. Bundan sonraki turlarda bunu daha iyi yapmamız gerek" şeklinde konuştu.

'TRANSFER YAPMAYA BAŞLADIK'

Transfer yaparak takımlarını güçlendireceklerini aktaran Buruk, "Transfer düşüncemiz var. Transfer yapmaya başladık. Mevkiler üzerinde çalışıyoruz. Avrupa Ligi ile ilgili en kötü şey üç oyuncu yazılması. Icardi sakatlandı. Hem ayrılan hem de ayrılacak oyuncular var. Sadece 3 oyuncu yazılması bana mantıklı gelmiyor. Üç oyuncudan fazla değiştiremememiz bana saçma geliyor. Bu kuralı doğru bulmuyorum. Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Transferde az kaldı. En kısa zamanda bizi hem ligde hem de Avrupa'da taşıyacak doğru oyuncularla takımımızı güçlendireceğiz. Bir sonraki turda üç oyuncumuz cezalı. Bu da bizim için bir dezavantaj ama hedeflerimiz devam ediyor. Bu hedeflerin arkasından gideceğiz. Taraftarımız merak etmesin. Onlar için bu zamana kadar en doğrusunu yaptık, yine yapacağız. Onların isteklerine saygı duyuyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda gerekli transferler yapılacaktır" dedi.

Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Mevcut formatın kötü ve hesaplanamayan yanlarından biri Türk takımlarının Hollanda takımlarına karşı bütün maçlarını deplasmanda oynaması. UEFA sıralamasında Hollanda ile çekişiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadı. Onlar hiç bizim ülkemize gelip oynamadı. Eşleşmeler iki ülkede oynanacak. O zaman daha adil bir şey olur."

FRANCESCO FARİOLİ: BUGÜN ÇOK GÜZEL BİR GECE YAŞADIK

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli ise Galatasaray karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti. Farioli, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadılar. Kulüple ve oyuncularımla alakalı çok fazla dedikodu vardı. Bugün çok güzel bir gece yaşadık. Bir kez daha neler yapabileceğimizi gösterdik. Şu an özel bir durumdayız. Kazandığımız maçtan dolayı çok fazla da sevinemiyoruz. Çünkü birkaç gün içinde Feyenoord ile oynayacağız. Kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Zorlu bir maç olacak" ifadelerinde bulundu.

Galatasaray'daki yıldız isimlerin performansları hakkında da yorumlarda bulunan İtalyan teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Bence ilk 3'te yer alan yıldız futbolculara karşı oynadık. Fiziksel olarak kaliteleri ve formları çok iyiydi. Performansları ortada."

'EN ÇOK ŞUT ÇEKEN KAZANACAK DİYE BİR ŞEY YOK'

Galatasaray'ın karşılaşmada 28 kez şut çekmesi üzerine ise Farioli, "Güçlü bir takıma karşı elimizden geleni yaptık. En çok şut çeken kazanacak diye bir şey yok. Bizim attığımız şutlar çok daha iyi denk geldi. Daha kontrollüydük" dedi.

'TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM'

Türkiye'ye ve Türk takımlarına karşı çok saygısının olduğunu söyleyen Francesco Farioli, "Beşiktaş, çok iyi bir futbol takımı. Galatasaray, Türkiye Ligi'nde çok iyi yerlere geldi. Biz sadece elimizden geleni yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Bugün oyuncularım elinden geleni yaptı. Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Çok yıldız oyuncu var. Bugün Yunus ve Barış'ın nasıl oynadığını da gördük. Türkiye'ye ve Türk takımlarına karşı çok saygım var. Hiçbir eksikleri yok" şeklinde konuştu.

Ajax forması giyen Kian Fitz-Jim ise, "Oynadığımız futbol tüm maç boyunca çok da iyi değildi. Ancak gerçek bir takım olarak mücadele ettik. Ne mutlu ki ben de bir gol atabildim" şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: Bu kadar pozisyondan en az 3 tanesini atmamız gerekirdi (HABER EKLENDİ) - Son Dakika

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