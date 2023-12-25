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Okan Buruk: Derbi maçı tatmin etmedi, umarım finalde güzel bir mücadele izlettirebiliriz - Son Dakika
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Okan Buruk: Derbi maçı tatmin etmedi, umarım finalde güzel bir mücadele izlettirebiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının hücum organizasyonları açısından kısır geçtiğini belirterek, final maçında güzel ve zevkli bir mücadele izlettirmeyi umduklarını söyledi. Buruk, Süper Kupa maçının daha az baskılı olacağını ve hedeflerinin iyi bir oyunla kupayı kazanmak olduğunu ifade etti.

Okan Buruk: Derbi maçı tatmin etmedi, umarım finalde güzel bir mücadele izlettirebiliriz
25.12.2023 - 15:20,
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasının hücum organizasyonları açısında kısır geçtiğini söyleyerek, "Derbi maçının futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayım. Umarım final maçında güzel ve zevkli bir mücadele izlettirebiliriz" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, 'yılın teknik direktörü' seçilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, "Maç trafiğinin içerisinde böyle organizasyonlara da katılmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz 4 gün sonra da Fenerbahçe ile Süper Kupa finali oynayacağız. Dün oynanan maçın futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayız. Umarım final maçında güzel ve zevkli bir mücadele izlettirebiliriz. Tabii ki rakibimizi yenerek kupaya sahip olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa müsabakasının lig maçına göre daha az baskılı olacağına dikkat çeken Okan Buruk, "Her maça hazırlanırken ona göre hazırlanıyoruz. Oyuncu tercihlerimiz değişebilir ama rakibimize göre hazırlanmamız gerekiyor. Önceki maçta karşılaştığımız Karagümrük maçını baz alamayız. Derbi müsabakası yapıyoruz sonuçta. Bugüne dek bu tarz gerilimi yüksek maçlarda çok oynamış oyuncuları tercih etmeye çalıştık. Takım olarak istediklerimizi yapmaya çalıştık aslında. Ama sahaya çıkan iki takım oyuncuları da kendi performanslarının daha altında kaldılar diyebilirim. İki takım adına da hücum organizasyonlarının yetersiz olması bu maçın kısır geçmesine sebep oldu. Baskı altında oyuncular kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz takım olarak genel olarak rakibimize hiç kaleyi bulan şuta izin vermedik. Bu kapsamda savunma anlamında deplasmanda oynamamıza rağmen başarılı bir görüntü verdik diyebilirim. Süper Kupa maçı çok daha farklı bir havada geçecektir. Baskının daha az olduğu bir maç olacak. Hedefimiz iyi bir oyun ile Süper Kupa'yı kazanmak olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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