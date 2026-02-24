Okan Buruk: Yarın İlk Maç Gibi Oynamalıyız

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , "Daha bir şey kazanmadık. İkinci maçta da aynı tutkuyu yaşamamız lazım. Sanki ilk maçı oynayacakmışız gibi sahaya çıkmalıyız. İlk maçı 5-2 kazanarak, önemli bir avantaj elde ettik. Yarınki maçın başı önemli olacak" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00'te İtalyan ekibi Juventus'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Allianz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Victor Osimhen değerlendirmelerde bulundu. Rövanş maçına da ilk maçmış gibi çıkmaları gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "Daha bir şey kazanmadık. İkinci maçta da aynı tutkuyu yaşamamız lazım. Sanki ilk maçı oynayacakmışız gibi sahaya çıkmalıyız. İlk maçı 5-2 kazanarak, önemli bir avantaj elde ettik. Yarınki maçın başı önemli olacak. Rakibimizin başlangıcı önemli olacak. Önemli bir teknik direktöre ve oyunculara sahipler. İlk maç güzeldi ama ikinci maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız ve bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

'BURADA ÖNEMLİ ANILAR BİRİKTİRDİM'

İtalya'da önemli anılar biriktirdiğini aktaran Buruk, "Özellikle 2003 yılı İtalyan futbolunun en güçlü olduğu dönemdi. Burada önemli anılar biriktirdim. Juventus ile eşleştiğimizde rakibimizin ne kadar önemli olduğunu biliyordum. İtalya'da bir İtalyan takımına karşı oynamak, benim için önemliydi. İlk maçı 5-2 kazandık. İkinci maçta aynı isteği ortaya koyup, mutlu bir şekilde buradan ayrılmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

52 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bizim için hiçbir şey değişmemeli. İlk maça başladığımız gibi bu karşılaşmaya başlamalıyız. Bir oyunumuz var. İlk dakikadan itibaren bunu rakibimize kabul ettirmeliyiz. Juventus iyi bir takım. Yarınki karşılaşma onlar için fırsat maçı olabilir. Güçlü bir oyun ortaya koyacaklar. İlk maçı kazanmamız bir şey değiştirmiyor. Hiçbir şey kazanmamış gibi yarın sahaya çıkacağız. Avantajı düşünerek sahaya çıkarsanız zorlanırsınız."

'AYAKLARIMIZIN YERE SAĞLAM BASMASI LAZIM'

Rövanş maçında öz güvenlerinin yüksek olması gerektiğine vurgu yapan Buruk, "Geçen sene de UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamıştık. Sonra sakatlıklar ve eksikler sıkıntı oluşturdu. Momentum çok önemli. Oyuncu performansı ve psikolojik olarak iyi durumdayız. Trendyol Süper Lig'deki gidişatımız ve ilk maçta aldığımız sonuç, bu konuda etkili oldu. Maçlar değişebiliyor. İlk devresini 2-1 mağlup bitirdiğimiz maçı, 5-2 kazandık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yarın önemli bir atmosfer olacak. Onların iyi bir teknik adamı var. Öz güvenimizin yüksek olması gerekiyor. Ayaklarımızın da yere sağlam basması lazım. Yoksa yarın zorlanırız" diyerek sözlerini noktaladı.

VICTOR OSIMHEN: BU TÜR MAÇLARDA HER ŞEY SAHADA BİTER

Bu tarz maçları nasıl oynamaları gerektiğini bildiklerini dile getiren Victor Osimhen, "Aklımızda tek bir şey var. İlk maçı 5-2 kazandığımızın bilincindeyiz. Karşımızdakinin Juventus olduğunun da bilincindeyiz. Bu tür maçlarda her şey sahada biter. Böyle maçlarda nasıl çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki 90 dakika bizim için uzun olacak. Şartlar da çok etkileyecek. Yarınki maç zor olacak. Hazırlıklarımızı yaptık. İlk maçta olduğu gibi ikinci maçta da ofansif futbol oynamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekibinin sakatlık döneminde kendisine yardımcı olduğunu belirten Osimhen, "Sakatlık konusunda sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana büyük destek verdiler. Bu destek sayesinde kısa sürede toparlandım" sözlerini sarf etti.

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN, KULÜBÜN HEDEFLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE SAHAYA YANSITMAK'

Önemli olanın kulüp hedefleri olduğunu söyleyen Nijeryalı futbolcu, "10 maç üst üste gol attığım oluyor. Bazen de yaptığım asistlerle takıma katkı sağlıyorum. Gol atmak, benim için önemli bir motivasyon. Asist yapmak veya defansta arkadaşlarıma yardımcı olmak da beni tatmin ediyor. Benim için önemli olan, kulübün hedeflerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Ben çok çalışmaya devam ediyorum. Galatasaray'ın benden beklediklerini gerçekleştirmeye çalışıyorum" dedi.

Victor Osimhen sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Kendimi en sert eleştirenlerden bir tanesiyim. Eleştirilerle yaşamayı öğrendim. Başarısız olduğumda sinirleniyorum ve moral olarak biraz düşüyorum. Birçok futbolcu ile beraber oynadım. Takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Onlara söylediklerimi bir örnek olarak sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Onlara örnek olmalıyım. Yetenek tek başına yeterli değildir. Çok çalışmak gerekiyor. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum. İstediğimi sahaya yansıtamadığımda üzülüyorum ve bunu sahaya yansıtıyorum. Beni yanlış anlamayın. Soyunma odasında arkadaşlarım gelir ve motivasyon konusunda benden yardım isterler. Mario Lemina, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı'yı motive etmişimdir. Bu konuda takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Burada oynamaktan mutluyum. Elimden gelen en büyük çabayı sahada sergilemeye çalışıyorum. Her zaman en yükseği hedefliyoruz. Bu formayı terleten oyuncular olarak, motive bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz."

'GALATASARAY DEVREYE GİRMESE, BELKİ BURADA OYNAYABİLİRDİM'

Galatasaray devreye girip kendisini transfer etmemiş olsa Juventus forması giyebileceğini belirten Osimhen, "Juventus, dünya futbol tarihinin en büyük takımlarından bir tanesi. Çok yüksek seviyede futbol oynadım. Birçok önemli oyuncuyla oynadım. Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim. Benim olduğum yer önemli. İtalya'ya gelmek mümkün olursa, burada oynamaktan mutluluk duyarım. Kendimi ilişkilendirebileceğim kulüplerden bir tanesi Juventus. Parçası olduğum kulübü seviyorum. Galatasaray'a kalpten bağlıyım. Gelecekte ne olur bilinmez. Herkes Juventus'ta oynamak ister" şeklinde konuştu.

'BEN HER ZAMAN SALDIRGAN BİR FORVET OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Her zaman rakibi zor durumda bırakmak istediğini aktaran Osimhen, "Ben her zaman oyunumda saldırgan bir forvet olmaya çalışıyorum. Defans oyuncusunun dengesini ve sinirini bozmaya çalışıyorum. Onları zor durumda bırakmak istiyorum. Bu konuda yalnız değilim. Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz da takımda var. Sadece bana odaklanmamalılar. Her defans oyuncusunu zorlayabiliriz. Yarınki maç savaş gibi olacak. Terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım kazanan biz oluruz" dedi.

'ŞU ANKİ ÇALIŞTIĞIM HOCA, ÇALIŞTIĞIM EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERDEN'

Okan Buruk'un çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu dile getiren Osimhen, "Çok iyi ilişkiler kurduğum teknik adamlar oldu. Okan hoca, burada olma sebeplerimden. Kendisi mütevazı ve ağırbaşlı bir şekilde çalışıyor. Egolarını bir kenara bırakmış birisi. Okan hoca, Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Hep aynı kararlılıkla Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus maçlarına bizi motive etti. Kendisi de futboldan geldi. Takımı için elinden geleni yapıyor. Bizi maçlara iyi hazırlıyor. Luciano Spalletti de çok iyi bir teknik adam. Benim de saygı duyduğum birisi. Kendisiyle böyle bir ilişkimiz var. Napoli'de beraber çalıştık. Napoli'den ayrıldıktan sonra da ondan görüş aldım. Napoli'de oynadığım dönemde bizimle hep birlikte oldu. 5 ay boyunca bizimle yatıp kalktı. İşini büyük bir fedakarlıkla yapıyor. Okan Buruk ve Spalletti gibi önemli teknik adamlarla çalıştım. Şu anki çalıştığım hoca, çalıştığım en iyi teknik direktörlerden" diyerek sözlerini tamamladı.