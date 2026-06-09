Olcay İrem Çelik Dünya Şampiyonu

KAYSERİ'de 9 yıl önce babasının yönlendirmesiyle kick boksa başlayan Olcay İrem Çelik (19), Antalya'da düzenlenen 43 ülkeden 2 bin 985 sporcunun mücadele ettiği Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda şampiyon oldu. Çelik, "İnşallah önümüzdeki Türkiye şampiyonasına da katılıp orada da güzel bir sonuç elde edersek Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacağız. Bu sene de İtalya'da düzenlenecek. Orada da hedefimiz şampiyonluk, bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek, dalgalandırmak" dedi.

Kayseri'de yaşayan Olcay İrem Çelik, babasının tavsiyesiyle 2017 yılında mahallesindeki kick boks kulübüne yazıldı. Antrenörü Mehmet Altun'un kendisine sporu sevdirmesiyle devam etti. Bu süreçte birçok başarı elde eden Çelik, 13-17 Mayıs tarihleri 43 ülkeden 2 bin 985 sporcunun mücadele ettiği Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda şampiyon oldu. Yaşadığı süreci anlatan Çelik, "2017'den beri kick boks yapıyorum. Altunspor'da Mehmet hocamla beraber devam ediyorum. Ankaralıyım. 11 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Kick boksa babamın beni yönlendirmesi ile başladım. Antrenörümün sporu bana sevdirmesi ile de devam ettim. Eskiden babam da tekvando yapmış" diye konuştu.

'BU SPORUN YAŞI YOK, ÖNEMLİ OLAN SEVMEK'

Herkesin her yaşta spor yapabileceğini aktaran Çelik, "13-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası Şampiyonası'na katıldım. Beş maç yaparak birinci oldum. Antrenörlerimin desteği ile beraber güzel maçlar çıkarttık. Sonuçtan da memnun olduk. İnşallah önümüzdeki Türkiye şampiyonasına da katılıp orada da güzel bir sonuç elde edersek Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacağız. Bu sene de İtalya'da düzenlenecek. Orada da hedefimiz şampiyonluk, bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek, dalgalandırmak. Diğer arkadaşlara, sporculara ne olursa olsun bu sporda ne yaşanırsa yaşansın bırakmadan kendilerine inanarak devam etmelerini tavsiye ederim. Bu sporun da yaşı yoktur. Herkes her yaşta bu sporu yapabilir. Önemli olan sevmek, istemek" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ'

Antrenör Mehmet Altun ise, "Olcay, aşağı yukarı ilkokul bitiminde babasıyla birlikte geldi. Babasıyla da bizim mahalleden tanışıyorduk. Bizi de sevdiği için sağ olsun güvendi. Haftanın 6 günü maç zamanlarında neredeyse bir sabah bir akşam olmak üzere çift antrenmanlarla şampiyonalara hazırlanıyoruz. Daha önce Türkiye şampiyonlukları vardı Kendisi aynı zamanda milli sporcuydu. Aynı zamanda Uluslararası Akdeniz şampiyonu. Milli takımla birlikte Avrupa 3'üncülüğü elde etti. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Yaptığı branşta derece yapan tek kadın sporcu. Güzel bir ışık vaat ediyor. Dünya kupasında bu sene zirveye çıktı ve şampiyon oldu" dedi.