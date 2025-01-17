Ole Gunnar Solskjaer İstanbul\'a Geldi: \'Sabırsızlıkla Göreve Başlamayı Bekliyorum\'

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BEŞİKTAŞ'ın görüşmelere başlandığını açıkladığı Ole Gunnar Solskjaer, havalimanında yaptığı açıklamada, "İlk görüşmeleri, konuşmaları yönetimimizle yaptık. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer, İstanbul'a geldi. Norveçli teknik adamı taşıyan özel uçak saat 14.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Solskjaer'i havalimanında 2'nci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Kaan Kasacı, yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ve az sayıda taraftar karşıladı.

SOLSKJAER: SABIRSIZLIKLA GÖREVE BAŞLAMAYI BEKLİYORUM

Alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Solskjaer, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın, bu harika kulüp için burada olması çok güzel. İlk görüşmeleri, konuşmaları yönetimimizle yaptık. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.