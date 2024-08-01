Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi - Son Dakika
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Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

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Kadınlar boks 66 kilodaki tartışmalı müsabaka Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu. İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede maçtan çekildi. Geçen yıl Dünya Boks Şampiyonası'ndan yüksek testosteron seviyesi sebebiyle dikalifiye edilen Khelif'in olimpiyatta yarışması tartışma konusu olmuştu. Tartışmalarının odağındaki Cezayirli boksör, yarı finalde Busenaz Sürmeneli'ye rakip olabilir.

01.08.2024 15:58  Güncelleme: 16:22
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda akılalmaz bir olay yaşandı. Kadınlar 66 kiloda mücadele eden İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan Cezayirli rakibi Imane Khelif ile yaptığı maçın ilk dakikasında sahadan çekildi. Khelif'in yarı finalde milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olma olasılığı bulunuyor.

İTALYAN BOKSÖR 46. DAKİKADA SAHADAN ÇEKİLDİ

Imane Khelif'in karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini sahadan çekildi. İtalyan boksör, mücadelenin başlamasının ardından çenesine aldığı darbe sonrası 46 saniye sonra mücadeleden çekilmek zorunda kaldı. Khelif'in kadınlar branşında yarışmaması gerektiği tartışılıyor.

Olimpiyatlarda cinsiyet tartışması! 'Trans' olduğu iddia edilen Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede sahadan çekildi

"BU KADAR SERT YUMRUK YEMEDİM"

Mücadelenin ardından İtalyan basınına gözyaşları içerisinde açıklamalarda bulunan Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim. Maç hakkındaki kararı komite verecek" ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda cinsiyet tartışması! 'Trans' olduğu iddia edilen Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede sahadan çekildi

CİNSİYETİ TARTIŞILIYOR

Cezayirli Imane Khelif 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Söz konusu durum Khelif'in olimpiyatlarda yarışmasına dair uluslararası düzeyde tartışmalara yol açtı. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kriterleri doğrultusunda yarışmasına izin verildi. Cinsiyeti tartışılan sporcunun "trans" olduğu iddia ediliyor. İtalyan kamuoyunda ise Khelif'in biyolojik olarak bir erkek olduğu ve olimpiyatta yarışmaması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

Olimpiyatlarda cinsiyet tartışması! 'Trans' olduğu iddia edilen Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede sahadan çekildi

BUSENAZ'A RAKİP OLABİLİR

TRT Spor'da yer alan bilgilere göre; maçı kazanan Khelif'in cinsiyet uygunluğu testini geçip geçemediğine dair tartışmaların olduğu belirtildi. Haberde, Türk ve İtalyan yetkililerin dahil olmak üzere Imane Khelif'inin kadınlar branşında yarışmasına karşı çıkanların olduğu ifade edildi. Eğer Olimpiyat Komitesi aksi bir karar vermezse "trans" olduğu iddia edilen tartışmalı sporcu Imane Khelif, boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi olabilir.

Olimpiyatlarda cinsiyet tartışması! 'Trans' olduğu iddia edilen Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede sahadan çekildi
Olimpiyatlarda \'\'trans\'\' boksör tartışması! Imane Khelif\'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

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Son Dakika Spor Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern: Kadınlardan boksör olmaz. O bedene yakışmaz 27 29 Yanıtla
  • ferhat eser: topitoptan boksör olurmu hiç 28 1 Yanıtla
  • Armağan atış: Erkek gücü tabi ki bi kadına rakip olmamalı cinsiyet değiştirmiş olması gücünü de almıyor sonuçta saçma ve yanlış 17 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi - Son Dakika
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