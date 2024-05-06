Omurilik Felci Araştırmalarına Destek İçin Düzenlenen Koşuda Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika
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Omurilik Felci Araştırmalarına Destek İçin Düzenlenen Koşuda Kazananlar Belli Oldu

Omurilik Felci Araştırmalarına Destek İçin Düzenlenen Koşuda Kazananlar Belli Oldu

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen 'Wings for Life World Run' etkinliğinde kazananlar belirlendi. Türkiye genelinde binlerce kişinin katıldığı koşuda kadınlar kategorisini Kumsal Pınargözü, erkekler kategorisini ise Yılmaz Tongül birincilikle tamamladı.

06.05.2024 15:59  Güncelleme: 16:16
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Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan koşu etkinliği 'Wings for Life World Run'da kazananlar belli oldu. Türkiye genelinde 6 bin 33 kişinin katılımıyla gerçekleşen koşuda kadınlar kategorisini Kumsal Pınargözü, erkekler kategorisini Yılmaz Tongül galibiyetle tamamladı.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla, Beşiktaş Belediyesi'nin katkılarıyla ve Xiaomi, Migros, adidas, Castrol, Renault, Aquasera partnerliğinde düzenlenen Wings for Life World Run, binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı. İstanbul Kuruçeşme'de, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin'de düzenlenen fiziksel koşularda kadınlar kategorisinde Kumsal Pınargözü, 32.91 km koşarak galibiyeti elde etti. Erkekler kategorisinde ise Yılmaz Tongül, 52.51 km mesafeyle zafere uzandı. İstanbul'da düzenlenen fiziksel koşuda erkekler kategorisinin birincisi 48.90 km ile Halil Yaşin oldu. Kumsal Pınargözü ve Halil Yaşin'e ödüllerini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya takdim etti.

Dünyanın dört bir yanında heyecanla beklenen iyilik koşusunda bu yıl Red Bull sporcuları da İstanbul Kuruçeşme'de binlerce katılımcıyla aynı anda koştu. İstanbul Kuruçeşme'de bin 558 kişinin katılımıyla gerçekleşen fiziksel koşuya motor sporları alanında ülkemizi başarıyla temsil eden Red Bull sporcuları Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Ali Türkkan'ın yanı sıra, Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş da katıldı. Kaykay disiplininde başarılarını sürdüren Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu ise İzmir'de koşamayanlar için koştu.

"Omurilik felçlileri için koştuk"

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, "11 senedir bende koşuyorum. Bu sene yarışma İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'a gelemeyen engelli arkadaşlarım da oldu. Onların da gönlü burada, bizimle beraber koştular. İstanbul'da bu etkinliğin yapılması bizi mutlu etti. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bu tarz etkinliklerin devam edeceğini söyleyebilirim" dedi.

"Tüm bağışlar omurilik felçlileri için toplandı"

Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, "Bugünün anlam ve önemi benim için çok büyük. Bugün koşamayanlar için buradayım. Tüm gelirin omurilik felçlilerine bağışlanacağı bir koşu oldu. Bu koşu tüm dünyada aynı anda ve zamanda koşuluyor. Bu bizim için çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Wings for Life World Run'da Red Bull sporcularının yanı sıra oyuncu ve yoga eğitmeni Merve Oflaz, Rap sanatçısı Heja, ve YouTuber Burak Uzun da binlerce katılımcıyla birlikte iyilik için koştu.

Fiziksel koşuların yanı sıra App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlandı. App Run'da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Omurilik Felci Araştırmalarına Destek İçin Düzenlenen Koşuda Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika
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