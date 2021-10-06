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Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor - Son Dakika

Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor

06.10.2021 17:20

Kulüpler Birliği'nin hakem hatalarını gündemine aldığı toplantı bitti. Toplantı sonrası Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken en çok tartışılan konuların başında hakem kararları geliyor. Kulüpler Birliği'nde de ana gündem maddesi olan hakem yönetimleriyle ilgili Ahmet Ağaoğlu, başkanlarla gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"HAKEM KARARLARIYLA ALAKALI OLARAK ÇOK CİDDİ SIKINTILAR VAR"

"Olağanüstü bir toplantıydı. Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var. Yol haritasını belirledik. Alınacak önlemler, tedbirler, yapısal değişiklikleri tartıştık değerli başkanlarla. Hazırladığımız yol haritasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşeceğiz.

"ATAMALAR, DEĞERLENDİRMELER NEYE GÖRE YAPILIYOR?"

Uygulamaları şu. Şunu iddia ediyorsunuz, 6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. Kulüpler Birliği'nin de bu konuda çalıştı. MHK'nın yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı. Tüm kulüp başkanları şunu soruyor; atamalar, değerlendirmeler neye göre yapılıyor? Bunlar şeffaf olmalı.

"ŞEFFAFLIKTAN UZAK YAPI TARTIŞILIR"

Türk futbolunun yapıtaşı kulüplerdir. Ekonomisi de kulüpler üstünden sağlanıyor. TFF'nin tüm gelirleri, sponsorları hariç kulüplerin naklen yayından elde ettiği gelirden karşılanıyor. Bu yapı içerisinde kulüpler eğitim, lojistik, maaş anlamında karşılamak yükümlülüğünde. Bir takım şeyler bunun dışında gerçekleşiyorsa can sıkıyor. Şeffaf olunması gerekiyordu. Şeffaflıktan uzak bir yapı tartışılır.

"6-7 KEZ FEDERASYON DEĞİŞTİ"

20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor.

"KARARLIYIZ"

İçerideki görüşmenin detayını şu an itibarıyla mümkün değil. TFF başkanıyla görüşülecek. Kararlıyız. Bu sistemin değişmesi ve malum olan, bilinen sorunların ve sıkıntıların ortadan kaldırılması. Ana hatlarıyla bu. TFF Başkanıyla yapacağımız görüşmeden sonra, başkan da uygun görürse kamuoyuyla paylaşırız.

"KULÜP BAŞKANLARIMIZIN HEPSİ AYNI GÖRÜŞTE"

Türk futbolunun yapıtaşı kulüplerdir. Endüstrinin en önemli aktörü de kulüplerdir. Kulüplerin ortak aldığı bir karar endüstrinin yararınadır. Yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantındaki kulüp başkanlarımızın hepsi aynı görüşte. Geçen hafta içerisinde yapmış olduğumuz geniş kapsamlı toplantıda da gündeme gelmişti. Oybirliğiyle görüş beyan edilen, aynı düşüncenin paylaşıldığı bir ortam vardı. Birlik halinde hareket etmeden bunları söylemeniz mümkün değil.

"KULÜPLERİN İLK KEZ BU KADAR GÜÇLÜ VE BİRLİKTE KRONİK SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HAREKET ETTİĞİNİ MUTLULUKLA GÖRDÜM"

Bir kulübün aleyhine hata olduğu zaman, canı yanan kulüp başkanı, yöneticisi görüşüyor. Sonra sportmenliğe aykırı hareket, 30 gün hak mahrumiyeti, 100 bin 200 bin lira para cezası. Belki de sistem bundan besleniyordu. O hafta konuşuyordunuz, ertesi hafta unutuluyordu. Anadolu kulüplerinin canı, büyük kulüplerden daha fazla yanıyordu. 1., 2. ve 3. Liglerin kulüpleriyle de istişare ediyoruz. Görüş alıyoruz. Onları da TFF'ye taşıyoruz. Alt liglere gidince medya gücü olan kulübün serzenişi basına yansıyor ama iki Anadolu kulübü arasında oynanan ve çok ciddi hatalar yapılan maçlara gündeme yansımıyor. 1 gol, 2 golle kaderleri değişiyor. Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim ama kulüplerin ilk kez bu kadar güçlü ve birlikte kronik sorunların çözümü için hareket ettiğini mutlulukla görüyorum.

"SIKINTILARIN NEREDEN KAYNAKLANDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

'Sadece MHK'nin yapısı değişecek, MHK değişince problemler ortadan kalkacak' demedim. 20 yıl içerisinde 15-20 MHK değişti de ne değişti? 7-8 TFF Başkanı değişti de ne değişti? Bunların olduğu yerde aynı hataları yapan ve hala sürekliliği olan bir takım sıkıntılar varsa önce sıkıntıların üzerine gidilecek. O sıkıntıların nereden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Federasyon da çok iyi biliyoruz. Federasyon ve kulüp başkanları değişirken sabit olan isimlere bakalım. Oluyor, bitiyor, siz gideceksiniz, biz buradayız diyor"

Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor

Spor Toto Süper Lig, Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Ahmet Ağaoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor - Son Dakika Spor


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