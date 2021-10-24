Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar

Maça giden bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde binlerce Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfalarının parça parça kesilerek yerlerden toplandığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Orduspor 1967 – Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçında konfetinin içindeki kağıtlar arasından çıkan binlerce Kuran sayfası sosyal medyada büyük tepki topladı.

POLİSLER İLE TARAFTARLAR KAĞITLARI TOPLADI

Durumu fark eden vatandaşlar, Emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur'an sayfalarının yer aldığı kağıt parçalarını topladı.

ORDU VALİLİĞİ'NDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yaşanan skandala ilişkin Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 Tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran'ı Kerimden ayetler yazılı ve Türk Bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış;

Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ORDUSPOR KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Orduspor Kulübü'nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maçın 52. dakikasında konfeti atılmıştır. Orduspor tribünlerinden gelen herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel etkinlikte ne yazık ki bu akşam oynadığımız maçta istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Taraftar grubumuz tarafından konfeti parçalarında Kuran-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar grubumuzun dini değerlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıca konu hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine destek olmuşlardır.

Şehrimize, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Konunun incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, konunun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz."