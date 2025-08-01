Osimhen, Galatasaray'ın Rekor Transferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Osimhen, Galatasaray'ın Rekor Transferi

01.08.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Victor Osimhen, 75 milyon avro ile Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisle Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen 3. futbolcu konumunda bulunuyor.

Alman Florian Wirtz, Fransız futbolcu Hugo Ekitike, Macar Milos Kerkez ve Hollandalı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katan Premier Lig şampiyonu Liverpool'un bu sezonki bonservis harcaması şimdiye kadar 250 milyon sterlini aştı.

Bu sezon Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödeyen kulüp konumunda bulunan Liverpool'un Wirtz ve Ekitike transferleri Osimhen için ödenen bonservis bedelini aştı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi dışına yapılan bu sezonki en büyük transfer, Osimhen'in Galatasaray'a transferi olurken Türk futbol tarihinin bonservis bedeliyle de en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

Bu sezon şimdiye kadar Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen ilk 5 oyuncu arasında Osimhen, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışına transfer olan tek oyuncu oldu.

İlk 5'te yer alan Osimhen dışındaki 4 futbolcunun transferi ise Premier Lig'e gerçekleşti.

Wirtz, Avrupa'da bu sezon en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcu konumunda

Liverpool, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'den Alman oyuncu Florian Wirtz'i kadrosuna kattı.

İngiliz kulübü, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Alman kulübüne 115 milyon avro bonservis ücreti ödedi.

Wirtz, geçen sezon Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta forma giyerken 16 gol kaydetti.

Bayer Leverkusen ile bir Bundesliga bir de Alman Kupası şampiyonluğu yaşayan Wirtz, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 31 maçta 7 gol attı.

Ekitike 2. sırada

Liverpool, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından 23 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Hugo Ekitike'yi ise 80 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Reims'ta başlayan Ekitike, Paris Saint-Germain ve Eintracht Frankfurt formaları giydi.

Geçen sezon Eintracht Frankfurt'ta 48 maça çıkan genç futbolcu, 22 gol attı.

Osimhen 3. sırada

Nijeryalı yıldız için 75 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferini gerçekleştirdi.

26 yaşındaki forvet oyuncusu, 75 milyon avroluk bonservis ücretiyle Türk futbolunda da transfer rekoru kırdı. Daha önceki rekor, 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'deydi.

Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında bir kulübün ödediği en yüksek bonservis bedeli rekorunu da ele geçirdi.

Osimhen transferi, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde diğer sezonlar da dahil edildiğinde ise Al-Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon avroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.

Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 30 maçta attığı 26 gol ile geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Manchester United, Mbeumo ve Cunha'yı kadrosuna kattı

Avrupa'da bu sezon en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcu arasında ilk 3 sırayı 2 Manchester United transferi izledi.

İngiliz ekibi, Brentford'dan 25 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat oyuncusu Bryan Mbeumo'u 75 milyon avroya ve Wolverhampton'dan 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Matheus Cunha'yı 74 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Mbeumo, geçen sezon Brentford formasıyla Premier Lig'de 20 gol atarken Cunha ise Wolverhampton ile ligde oynadığı 33 maçta 15 gol kaydetti.

4 Premier Lig, 1 Süper Lig transferi

Avrupa'da şimdiye kadar en fazla bonservis bedeli ödenen ilk 5 futbolcunun 4'ü Premier Lig'e giderken Süper Lig'e ise bir oyuncu transfer oldu.

Bu 5 futbolcudan Liverpool'a ve Manchester United'a 2'şer futbolcu transfer olurken Galatasaray'ın ise listede bir oyuncusu bulunuyor.

Avrupa'da bu sezon şimdiye kadar en fazla bonservis ücreti ödenen 5 oyuncusu şu şekilde:

FutbolcuYaşPozisyonYeni KulübüLigiEski KulübüLigiBonservis

(milyon avro)

Florian Wirtz22Orta SahaLiverpoolPremier LigBayer LeverkusenBundesliga115
Hugo Ekitike23ForvetLiverpoolPremier LigEintracht FrankfurtBundesliga80
Victor Osimhen26ForvetGalatasaraySüper LigNapoliSerie A75
Bryan Mbeumo25Sağ KanatManchester UnitedPremier LigBrentfordPremier Lig75
Matheus Cunha26ForvetManchester UnitedPremier LigWolverhamptonPremier Lig74

Kaynak: AA

Victor Osimhen, Galatasaray, Ekonomi, Futbol, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen, Galatasaray'ın Rekor Transferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
15:10
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
15:07
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14:58
İki büyükşehirde ekmeğe zam 200 gram ekmek artık 15 lira
İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
14:55
Yok böyle sözleşme Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:42
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry’nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
14:35
Bavulunu bile topladı Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
14:10
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 11:35:28. #7.13#
SON DAKİKA: Osimhen, Galatasaray'ın Rekor Transferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.