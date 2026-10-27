Osimhen\'in 2 golüyle Galatasaray derbide Fenerbahçe\'yi 2-1 yendi

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın derbi maçta Fenerbahçe'yi mağlup etmesi yurt dışı basının geniş yankı uyandırdı. Derbide hem Victor Osimhen'in performansı hem de derbinin ardından oyuncular arasında yaşanan gerginlik İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya basınında yer buldu.

İngiliz spor haber sitesi Goal, derbiye ilişkin haberinde "Victor Osimhen, Türk derbisinde parladı, üstün bir oyun sergileyen Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıdı" başlığını kullandı. Attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Nijeryalı golcünün, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı ekibi galibiyeti getirdiğine dikkat çekildi.

TUTTO MERCATO: İSTANBUL'UN KRALI OSİMHEN

İtalya merkezli spor gazetesi Tutto Mercato, derbinin öne çıkan isminin Osimhen olduğunu vurguladı. Haberde, "İstanbul'un kralı Osimhen: Derbide iki gol attı, Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti" başlığına yer verildi.

MARCA: OSİMHEN, İSTANBUL DERBİSİNİ ÇÖZDÜ

İspanyol gazetesi Marca ise "Osimhen, Galatasaray adına İstanbul derbisini çözdü" ifadesini kullanarak Nijeryalı golcünün performansını ön plana çıkardı. Haberde ayrıca Galatasaray'ın farkı artırma fırsatlarını değerlendiremediğine dikkat çekildi.

SPORT: İSTANBUL DERBİSİ, BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜN ARDINDAN ALEVLENDİ

Derbinin ardından yaşanan olaylar da dış basında geniş yer buldu. Alman basınından Sport, maç sonu yaşanan gerginliği "İstanbul derbisi, bitiş düdüğünün ardından alevlendi" başlığıyla okuyucularına aktardı. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport ise karşılaşma sonrasında yaşanan olayları 'Vahşi Batı' benzetmesiyle gündeme taşıdı. İspanyol gazetesi AS de iki takım arasındaki rekabete dikkat çekerek, sahadaki oyunun durmasına neden olan sert kavganın ardından ezeli rekabetin bir kez daha gündeme geldiğini yazdı.

CHAMPIONAT: GALATASARAY, KALE ÇİZGİSİNİN HEMEN ÖNÜNDE ŞUTU ENGELLEYEN MARİO LEMİNA'YA MİNNETTAR OLMALI

Rus basınından Championat, Batrakov'un performansından söz ederken, Fenerbahçe'nin Osimhen'i durduramadığını yazdı. İrfan Can Kahveci'nin harika golünden bahseden Championat, Mario Lemina'nın son dakikalarda kale çizgisinden yaptığı müdahale için ise "Galatasaray, kale çizgisinin hemen önünde şutu engelleyen Mario Lemina'ya minnettar olmalı" yorumunda bulundu.

Kolombiya basınından Elcolombiano ise Davinson Sanchez, derbi performansına dikkat çekti. Tecrübeli savunmacının, defanstaki performansının yanı sıra Osimhen'in golündeki asistine dikkat çekti.

Brezilya basınında ise maçtan çok çıkan olaylara dikkat çekildi. Maçın gergin başladığı ancak asıl olayın maçın bitiş düdüğüyle başlandığına dikkat çekilirken, "Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte, her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibinin de dahil olduğu genel bir arbede yaşandı. Olaylara, güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.