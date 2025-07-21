Osimhen Transferinde Son Aşama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i transfer etmeye çok yaklaştıklarını söyledi.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı takımda, teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güzel bir yerde kamp yaptıklarını aktaran Buruk, "Genel olarak iyi çalışıyoruz. Milli takımdan gelen bir grup ve Alvaro Morata, Davinson Sanchez gibi geç katılan 2 oyuncumuz vardı. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Oyuncu sayımız biraz fazla. Genç oyuncuları da kattığımızda çok yüksek sayıyla antrenman yapıyoruz. Hem devam edecek hem de ayrılacak oyuncular bizimle beraber. İyi bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Bulunduğumuz ortam ve organizasyonumuzdan çok mutluyuz." diye konuştu.

Hazırlık döneminin ardından kadroda kalacak futbolculara karar vereceklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Bu hazırlık kampı ve hazırlık maçları mevcut oyuncuların durumunu görmek ve kadro yapılanması açısından önemli. Burada zorlanacağımız şey yabancı oyuncu sayısı. Yabancı konusunda hangi oyuncuları alacağımıza bakacağız. Sezon başladıktan sonra transfere kadar çok önemli bir süreç var. 8 Ağustos'ta lige başlıyoruz ama transfer 12 Eylül'de bitiyor. Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de vereceğiz. Lig başladıktan sonra da aksiyonlar olacak. Biz planlamamızı yapıyoruz, istediğimiz oyuncular da var. Bunun yanında da elimizdeki oyuncuları değerlendireceğiz. Kime teklif gelecek, kime gelmeyecek, kim bizimle olacak, kiminle yollarımızı ayıracağız? Uzun bir süre var. Bir günde karar vermeyeceğiz. Hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili teklif geldiğinde de oyuncu satmamız gerekiyor. Hep alarak olmuyor. Pozitif bütçe oluşturmamız gerekiyor ki bundan sonraki transferlere bunları harcayalım." ifadelerini kullandı.

"Osimhen'le ilgili durum sona yaklaştı."

Okan Buruk, Victor Osimhen transferinde her şeyin olumlu gittiğini belirtti.

Napoli ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osimhen'le ilgili her şey olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Zaten oyuncu tarafında olumluydu, Napoli'yle olan görüşmeler de çok olumlu. Kısa bir zaman içinde sonuçlanacağını umuyoruz. Bütün transfer durumumuz Osimhen ile alakalıydı. Önemli bir bütçe var. Bu bütçeden sonra nereye ne kullanabileceğiz çok önemli. Hep onu bekledik ve bu transfer bittikten sonra diğer düşüncelerimiz olacak. Kaleci konusunda çok netiz, buraya bir oyuncu alacağız. Günay gibi çok iyi bir kalecimiz var. Jankat da hazırlık maçlarında çok iyi performans sergiledi. Bir kaleci daha kadromuza katıp eksikliğimizi gidermek istiyoruz. Bunun yanında düşündüğümüz mevkiler olacak ama elimizden oyuncu çıkarmamız gerekecek. Düşündüğümüz transferler olacak ama şu anda önceliğimiz Osimhen ve kaleci."

"Icardi iyi şekilde döndü."

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin de iyi bir şekilde takıma döndüğünü dile getirdi.

Buruk, uzun bir çapraz bağ sakatlığından çıkan Icardi'nin durumuyla ilgili olarak, "Icardi yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Antrenmanlarda joker olarak kullanmaya başladık. İstekli ve motive. Kaptan olması, oyunculara olan yaklaşımı, sahadaki pozitif tavırlar takımımızı olumlu etkiliyor. Antrenman kalitesi önemli. Burada kalitesini net şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Onu hazırlamak için tabii ki bir süre lazım. Bu hazırlıkları en iyi şekilde yapıyoruz ama ilk antrenmanlara iyi şekilde döndü. Fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor." şeklinde görüşlerini belirtti.

"Bütün oyuncularımızdan memnunuz."

Okan Buruk, takımdan ayrılması muhtemel oyuncularla ilgili konuştu.

Avrupa'dan teklif alması muhtemel Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski ve Nicolo Zaniolo'nun durumlarıyla ilgili, "Bütün oyuncularımızdan memnunuz. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapılacak. Elimizde kadro güçlü. Çok önemli oyuncular var. Bizim için yabancı oyuncular önemli. Gelecek tekliflere göre değerlendireceğiz. Barış Alper'le ilgili şu ana kadar bize ulaşan bir durum yok. Kendisinden çok memnunuz. İyi hazırlanıyor, kampı da iyi geçiriyor. Bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi de var. Bence bütün oyuncular için önemli bir organizasyon. Merakla oyuncularımızın Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansı bekliyoruz." diye konuştu.

Nicolo Zaniolo'nun istekli olduğundan bahseden Okan Buruk, "Zaniolo, önemli, kaliteli ve yetenekli bir oyuncu. Hazırlık döneminde kendisini görmek istiyoruz. Şu anda iyi çalışıyor. Her şey pozitif gidiyor. Hazırlık maçlarında oyun anlayışı, konsantrasyon, istek ve disiplin anlamında bize iyi mesajlar verdi. Bizim için önemli bir oyuncu. Kadro yapımızı ağustos ayında netleştireceğiz. 12+2 yabancı kuralı var. Burada tabii ki bir karar alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara gitmek ilk hedefimiz."

Tecrübeli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İki sezon önce de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiklerini hatırlatan Buruk, şunları söyledi:

"İki sene önce Şampiyonlar Ligi'nde oynarken de çok heyecanlıydık. Oradan ağzımızda çok güzel bir tat kaldı. Bayern Münih, Manchester United maçlarında çok iyi işler yaptık. Artık daha tecrübeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ne başladığımızda daha net bir kadromuz olacak. Üst tura gitmek ilk hedefimiz. İleriye dönük doğru kadro yapılanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yaşayacağımız bir başarıya çok önem veriyoruz. Lig ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni en iyi şekilde oynayacak bir kadromuz olacağına inanıyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun önemli bir desteği var. Onlara teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar, çok büyük emek sarf ediyorlar. Ben de takımımla birlikte buna layık olmak istiyorum. Avrupa'da daha büyük bir hedef koyup yukarılara gitmemiz lazım. Ne olursa olsun Türkiye'de de şampiyonluk çok önemli. Bu da sizi Avrupa'ya taşıyan unsurlardan biri. Bunu da kenara bırakmayacağız. Sadece Avrupa'ya odaklanmayacağız. İki kulvara birden odaklanabilecek kadroya ve güce sahibiz."

"Elimizde önemli stoperler var."

Okan Buruk, Hollanda'nın Ajax takımında top koşturan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan ile ilgili transfer düşünceleri olmadığını söyledi.

Ellerinde kaliteli stoperlerin olduğuna değinen Buruk, Ahmetcan ile ilgili soru üzerine, "Şu anda stoper konusunda böyle bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda ve Metehan gibi ileriye dönük hizmet edecek oyuncular var. Elimizde önemli stoperler var. Satış veya kiralama yaparsak stoper takviyesi düşünebiliriz. Takımın stoper yükünü son 2 sezondur Davinson ve Abdülkerim çekti. Nelsson'un da önemli katkıları oldu. Elimizdeki oyuncuların çıkışına göre Davinson ve Abdülkerim'le birlikte Galatasaray'a çok iyi bir şekilde katkı verecek bir oyuncuyu kadroya katmak isteriz." diye konuştu.

"Yunus'un teknik kapasitesi, isteği, performansı, öndeki üç mevkide de oynamaya yeterli."

Buruk, Yunus Akgün'ün hücumun tüm bölgelerinde oynayabilecek bir futbolcu olduğundan bahsetti.

Milli futbolcunun takımdan ayrılan Dries Mertens'in rolünü alıp alamayacağının sorulması üzerine Buruk, "Yunus her şeyi oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Sane de sağda, merkezde ve solda oynayabilecek bir oyuncu. Barış Alper'in farklı özellikleri var. O da merkez santrforu oynayabiliyor. Sallai ve Ahmet birçok mevkide oynayabiliyor. Saha içinde de değişimler yapabiliyoruz. Oyun içinde doğal rotasyonlar da olabiliyor. Yunus'un teknik kapasitesi, isteği, performansı, öndeki üç mevkide de oynamaya yeterli." ifadelerini kullandı.

Roland Sallai'in sağ bek için alternatif olduğunu aktaran Buruk, "Roland, sezonu çok iyi şekilde sağ bekte bitirdi. Düşündüğümüz oyunculardan biri. Kaan Ayhan üç senedir sadece sağ bek değil, neresi gerekiyorsa orada oynadı. Barış Alper'i burada kullandığımız maçlar oldu. Roland Sallai'nin performansı sezon bitiminde istediğimiz gibiydi ve yine o bölgede kullanacağımız oyunculardan biri olacak." diyerek sözlerini tamamladı.