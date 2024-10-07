Öykü Özbey'in Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Öykü Özbey'in Şampiyonluk Hedefi

Öykü Özbey\'in Şampiyonluk Hedefi

Öykü Özbey, tekvandoda Avrupa Şampiyonluğu ve olimpiyat madalyası için çalışmalara devam ediyor.

07.10.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'de 9 yıl önce Özgecan Aslan cinayetinin ardından ikizi Özge Özbey ile birlikte savunma amaçlı başladığı tekvando branşında, ulusal ve uluslararası başarılar elde eden 20 yaşındaki Öykü Özbey, gözünü önce Avrupa ardından dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna dikti.

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın 2015 yılında cinayete kurban gitmesinin ardından ikizler Özge ve Öykü Özbey, okullarına gelen milli takım antrenörü Ercan Aldemir ile tanışıp, onun yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. Tekvandoya kendilerini savunmak için başlayan ikizler, yıllar içinde kendilerini geliştirerek ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etti. İkizler önce Balkan, ardından Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildi. Milli takıma katılan ikizlerden Özge Özbey 2022'de Arnavutluk'ta düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonu oldu. Öykü Özbey ise aynı turnuvada kendi kategorisinde Avrupa ikincisi olma başarısını elde etti.

BU DEFA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Son olarak Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini farkla yenen Öykü, Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Çalışmalarına antrenörü Fuat Can Aldemir ile devam eden Öykü'nün hedefi Arnavutluk'ta yarım kalan hedefine ulaşarak Avrupa Şampiyonu olmak.

Tekvandoya başlama hikayesini anlatan ikizlerden Öykü Özbey, "Tekvandoya 2015 yılında Özgecan Aslan'ın katledilmesinden sonra Ercan Aldemir hocamızın okullara gelip bize bu sporu tanıtmasıyla başladım. Okul taramasından sonra başladım bu spora. İkizimle beraber başladık 9-10 yıldır devam ediyoruz. Yaşım küçük olduğu için öncelikle yarışmalara yalızlar kategorisinde başladık. Yalızlarla Türkiye Şampiyonu, Dünya Başkanlık Kupası Şampiyonu ve Balkan Şampiyonu oldum. İkimizle birlikte ülkemizi Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettim. Ben Avrupa ikincisi ve ikizim ise Avrupa şampiyonu oldu. Aynı salondan hem Avrupa şampiyonu hem de Avrupa ikincisi çıktı. Bu bizim için gurur verici" dedi.

'EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYAT MADALYASI'

Arnavutluk'ta 20-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Özbey, "Maç döneminde çift antrenman yapıyoruz. Bazen fitness antrenmanımız, koşu antrenmanımız oluyor. Antrenmanlarımız bir buçuk iki saat sürüyor. Tabii ki bu konuda antrenörlerim bana çok destek oluyor. Ayrıca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenman yapıyorum. Önceki Avrupa şampiyonasında ikinci olmuştum. İnşallah bu defa birinci olup bayrağımızı dalgalandıracağım. Tabii ki öncelikli hedefim Avrupa şampiyonluğu. Sonrasında inşallah büyükler kategorisinde Avrupa Dünya Şampiyonaları'na gidebilmek. En önemlisi de olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.

Tekvandoya savunma amaçlı başlayan ardından şampiyonluklar elden Özbey, tüm kız çocuklarının savunma sporlarına katılmasını istedi.

İkizlerin antrenörü Fuat Can Aldemir ise şunları söyledi:

"İkizler tekvandoya 2015 yılında başladı. 9 yılda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde etti. Öykü, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda bütün vakitlerini farklı yenerek seçmelere katılmaksızın Avrupa şampiyonasına gitme hakkı elde etti. Geçen Avrupa şampiyonasında ikinci olmuştu. Bu sene inşallah hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah orada ülkemizi temsil edip altın madalya kazanacağız. Ama bundan öncesinde büyükler Avrupa ve dünya şampiyonları var. İkizlerin madalya ile ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum."

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Kadın, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öykü Özbey'in Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 21:13:35. #1.13#
SON DAKİKA: Öykü Özbey'in Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.