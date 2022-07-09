Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım - Son Dakika
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Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım

09.07.2022 15:19

Fenerbahçe'den Hull City'e giden Ozan Tufan, iki kulüp arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi kritik açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılması hakkında konuşan milli futbolcu, "Mesut ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Mesut ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım." dedi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönemde yaşananları anlatan Tufan, Mesut Özil'in yanında durduğu için kendisine yaptırım uygulandığını belirtti.

"MESUT AĞABEY GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜ İÇİN YANINDA OLMAK İSTEDİM"

TRT Spor'a konuşan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasına ilişkin, "Mesut ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Mesut Abi gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım." ifadelerini kullandı. Ozan ayrıca 6 ay boyunca sarı-lacivertli yöneticilerin kendisiyle hiçbir şekilde iletişim sağlamadığını da belirtti.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

"ORAYA GERİ DÖNMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Acun Ağabey hayallerinden bahsetti ve ben de o hayallerin bir parçası olmak istedim. Hocayla da bir görüşmemiz oldu ve ona hala istekli olduğumu söyledim. Herkesi hayali olan Premier Lig'de geçtiğimiz sezon kısa bir süre de olsa oynamış bulunuyorum. Oraya geri dönmek için elimden geleni yapacağım.

"FENERBAHÇE'DE 7 YOĞUN SEZON GEÇİRDİM"

Kafam boş olduğunda daha iyi performans verebiliyorum. Fenerbahçe döneminde bu durum benim için çok zor oldu. Hem taraftar hem kulüp açısından Fenerbahçe'de 7 yoğun sezon geçirdim.

"HAK ETMEDİĞİM ŞEYLER YAŞADIM"

Başarmak istediğim ulaşmak istediğim şey şampiyonluk. Kendime güveniyorum. Fenerbahçe dönemine dair bazı kırgınlıklarım var. Hak etmediğim şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Benim yaşamadığım bir şey bana yansıtıldı. Aziz Yıldırım döneminde kadro dışı kaldığım zaman kendi hatalarım yüzünden kadro dışı kalmıştım. Ancak bu son dönemde yazılan şeylerin çoğu bildiğiniz gibi değil, daha sonra bu konulara yönelik bir açıklama yapacağım."

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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım - Son Dakika
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