Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi - Son Dakika
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Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi

31.05.2022 16:42

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın instagram hesabından paylaştığı kasketli fotoğrafıyla dikkat çekti. Futbolcunun Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı ile özdeşleşen kasket tipi şapkayla çekildiği fotoğrafı paylaşması Trabzonspor'a "yeşil ışık" yaktı olarak yorumlandı.

Sezon başı Watford'a kiralanan ara dönemde ise Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan büyük hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuyla kadro dışı bırakılmıştı. Milli futbolcunun yaptığı son paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.

KASKETLİ FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da en ikonik simgelerden biri teknik direktör Abdullah Avcı'nın taktığı kasket tipi şapka oldu. Ozan Tufan'ın da kasketli fotoğrafını paylaşması sosyal medyada büyük dikkat çekti. Futbolseverlerin bir kısmı bu hareketle milli futbolcunun bordo-mavili kulübe yeşil ışık yaktığını belirtti.

Abdullah Avcı'ya mesaj mı yolladı? Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı
Abdullah Avcı'ya mesaj mı yolladı? Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı
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Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar 'Abdullah Avcı'ya mesaj' dedi - Son Dakika


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