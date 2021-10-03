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Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika

Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır

03.10.2021 16:04
Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır, System.String[]

İtalya'nın Ferrara kentinde 4-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na (Trigames 2021) katılacak özel sporcular, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İtalya'nın Ferrara kentinde 4-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na (Trigames 2021) katılacak özel sporcular, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve sporcular katıldı.

Birol Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "6 kategoride şampiyonaya katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 81 ilden sporcu kardeşlerim var. Futbol, atletizm, masa tenisi, yüzme, judo, masa tenisi, futsal dallarında ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. İlk kez kalabalık bir grupla yurt dışına çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle sporcularım olduğu için şükrediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. " diye konuştu.

Göreve geldikten sonra özel sporculara hizmet veren kulüp sayısını arttırdıklarını kaydeden Aydın, şunları söyledi:

"70 kulüpten 630 kulübe ulaşarak bir rekor kırdık. Her engelli kardeşimizin yapabileceği bir spor var. Buna inandık. Cumhurbaşkanımıza 81 ilde bu çocuklara ulaşacağız, evlerinden çıkaracağız ve sporcu yapacağız diye söz vermiştik. Federasyonumuz artık salonlara sığmamaya başladı. Bu kadar özel sporcuyla yola çıkmak her babayiğidin harcı değil. Çocuklarımızın hem gözüyüz hem kulağıyız hem ayağıyız. İşitme, görme engelli kardeşlerim haksızlık yapılırsa hakkını arayabilir ama özel sporcular arayamaz. Biz bu çocukların gözü, ağzı, diliyiz."

"Çocuklarımızın aldığı bir madalya ailelerin hayatlarını değiştirebiliyor"

Özel sporcuların aldıkları madalyaların ailelerin hayatını değiştirdiğini aktaran Aydın şunları kaydetti:

"Yıllar önce evlere kapatılan bu çocuklar, yıllar sonra engelleri aşıp bayrağımızı Avrupa'da, dünyada dalgalandırmaya başladılar. Bütün çalışanlarının, idarecilerinin gönüllü olması federasyonumuzun en büyük özelliği. Dev bir gönüllü ordusuyuz. Bu çocukları hazırlayan antrenörlere çok teşekkür ediyorum. İtalya'da ülkemizi en iyi ve en kalabalık şekilde temsil edeceğiz. Yıllar önce evlere kapatılmış, yok sayılmış engelli kardeşlerimiz vardı. Şimdi Avrupa'da, dünyada altın madalya alan sporcu kardeşlerimiz var. Federasyonumuz bugün Türkiye'nin parlayan yıldızı olmuş durumda. Bu da devletimizin desteğiyle oldu. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özel sporcuların yanında olan Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın aldığı bir madalya ailelerin hayatlarını değiştirebiliyor. Bir annenin, madalyayı duvara asması 'Benim çocuğum bunu başardı' demesi çok önemli. Biz ailelerin makus talihlerini yenmeleri için önlerini açıyoruz. Bu çocuklar uzun eğitimler, uzun çabalar sonucunda başarılı sporcular oldu. Hayatın her alanında olduk her alanında olmaya devam edeceğiz."

Aydın, basın toplantısının sonunda özel sporculardan başarı için söz aldı.

Özel sporcular, İtalya'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 6 farklı branşta 41 sporcuyla temsil edecekler. Ay-yıldızlı kafile yarın 08.30'da İtalya'ya gidecek.

Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır
Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır
Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır
Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır
Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır

Avrupa Şampiyonası, Down Sendromu, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Özel sporcular, 2021 Down Sendromu Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika
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