Palandöken'de Dikey Tırmanış Yarışı - Son Dakika
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Palandöken'de Dikey Tırmanış Yarışı

Palandöken\'de Dikey Tırmanış Yarışı
25.07.2025 12:10
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Erzurum'da düzenlenen 5K Mustafa Tekin Dikey Tırmanış Yarışı'na 4 ülkeden 50 sporcu katıldı.

ERZURUM'un dünyaca ünlü kayak merkezi Palandöken, bu yıl Türkiye'nin en zorlu dağ koşularından birine ev sahipliği yaptı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 5K Mustafa Tekin Dikey Tırmanış Yarışı, 4 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışı 58 dakika 14 saniyelik derecesiyle Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Koşusu Kurul Başkanı Kemal Kukul 1'inci olarak tamamladı.

Palandöken'de saat 08.00'de başlayan yarış, 2 bin 200 metre rakımdaki acemi pistten başlayarak 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Ejder Zirvesi'nde sona erdi. Yarış öncesi tüm sporcular sağlık kontrolünden geçirilerek start alanına alındı. Aralarında profesyonel dağ koşucularının bulunduğu, 18 ila 70 yaş üzeri 50 kadın ve erkek sporcu, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda erkeklerde 58 dakika 14 saniyelik derecesiyle Kemal Kukul birinci olurken, Ömer Arabacı 1 saat 3 dakika 36 saniyeyle ikinci, Stanislav Igoshin ise 1 saat 5 dakika 7 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Tuğba Akın 1 saat 21 dakikayla birinci olurken, Emine Sevgin 1 saat 46 dakika 45 saniyeyle ikinci, İpek Aydemir ise 1 saat 54 dakika 48 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Yarışa Erzurum'un İspir ilçesinden katılan ve 'Dağların Oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, ayağındaki kara lastik ve geleneksel dadaş kıyafetiyle dikkat çekti. Yarışı 1 saat 14 dakika 16 saniyelik derecesiyle 6'ncı sırada tamamlayan Erkan, "Bu yarış, rahmetli arkadaşımız Mustafa Tekin anısına düzenlendi. Onun adına zirvede bayrağımızı açacağım. Çok mutluyum. Zor diye bir şey yok, irade ve inanç her şeyi bitiriyor. 5 kilometre koşup yaklaşık bin metre irtifa alacağız" dedi.

Giresun Maraton Kulübü adına yarışa katılan Canan Türker ise, "Kulüp olarak 15 kişiyle geldik. Bu tür bir irtifa koşusunu ilk kez deneyimliyoruz. Parkur oldukça dik. Organizasyon çok güzeldi. Hedefimiz sağlıklı bir şekilde yarışı tamamlamak" diye konuştu.

Yarışa katılan en deneyimli sporculardan biri olan 71 yaşındaki Yurdal Topçuoğlu, "15 yıldır koşuyorum. Genellikle yol koşularına katılıyorum. Erzurumlu olduğum için bu zorlu yarışa da hazırlandım. Geçen hafta hem 5K hem de 25K parkurlarının antrenmanlarını yaptım" diye konuştu.

Yarışın genel direktörlüğünü de üstlenen Kemal Kukul, yarışın zorluk derecesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yarış, Türkiye'nin en zorlu dikey tırmanışlarından biri. 5 kilometrelik parkurda yaklaşık 989 metre irtifa kazanımı var. Bu düz yolda yaklaşık 23 kilometreye eşdeğer. Sporcuların parkuru 5 saat içerisinde tamamlaması gerekiyor. Ancak ilk gelenin 1 saat civarında bitireceğini öngörüyorduk.

Nitekim öyle oldu. 5K dışında 25K ve 53K olmak üzere iki parkurumuz daha var. İran, Ukrayna ve Rusya'dan da sporcular yarışmaya katıldı. Toplamda 50 kadın, 150 erkek sporcu mücadele ediyor."

Yarışa ismini veren 5K Mustafa Tekin Dikey Tırmanışı, 4 Mart 2023'te meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden dağcı Mustafa Tekin anısına düzenlendi. Yarışmanın 2'nci gününde yapılacak 25K parkurunda sporcular, dağın eteklerinden zirveye çıkıp kuzey hattından inişle bitiş noktasına ulaşacak. 53K ultra maratonda ise sporcular, Görük Yaylası, Konaklı Gözlemevi, Ejder Zirvesi ve Abdurrahman Gazi Türbesi güzergahını takip ederek Polat Otel üzerinde yarışı tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Palandöken'de Dikey Tırmanış Yarışı - Son Dakika

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