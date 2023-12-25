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Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İlk Devreyi İkinci Sırada Tamamladı - Son Dakika
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Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İlk Devreyi İkinci Sırada Tamamladı

Denizli Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi A Grubu'nda ilk devreyi ikinci sırada tamamladı. Takım, son 6 maçında aldığı 6. galibiyeti deplasmanda Tuzlaspor'u yenerek elde etti. Pamukkale Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçını İzmir RSK ile oynayacak.

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İlk Devreyi İkinci Sırada Tamamladı
25.12.2023 - 16:40,
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Denizli Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımı ilk kez mücadele ettiği Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi A Grubu'nda ilk devreyi ikinci sırada tamamladı. Mavi-beyazlı takım son 6 maçında 6. galibiyeti hafta sonunda deplasmanda Tuzlaspor'u yenerek aldı.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk kez Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele ediyor. Mavi-beyazlılar 8 takımlı A Grubu'nda yer alırken, sezonun ilk devresini lider İzmir RSK'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Sezona iç sahadaki İzmir RSK maçıyla başlayan Pamukkale Belediyespor bu maçtan 55-46 mağlup ayrıldı. İkinci haftada deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 60-52 mağlup eden mavi-beyazlı takım, yine deplasmanda 1453 Engelliler'i 60-42 yenmeyi bildi. 4. Haftada konuk ettiği Konya Engelliler takımını 67-54'lük skorla geçen Pamukkale Belediyespor, 5. Haftada Kocaeli Engelliler'i deplasmanda 80-56 ve 6. Haftada Gümüşhacıköy Hayat Engellileri de sahasında 74-53 mağlup etti. Mavi-beyazlı takım 2023-2024 sezonunun ilk devresinin son maçında deplasmanda Tuzlaspor'a konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçtan 4 sayılık farkla 52-48 galip ayrılan Pamukkale Belediyespor son 6 maçtan 6. Galibiyeti alarak ilk devreyi 14 puanlı lider İzmir RSK'nın ardından 13 puanla 2. sırada tamamladı. İlk yarısı tamamlanan ligde iki grupta ilk 4 sırayı alan 8 takım arasında oynanacak olan Play-off'lar sonunda 2 takım Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'e çıkacak. Pamukkale Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçını 14 Ocak 2024 Pazar günü deplasmanda İzmir RSK ile oynayacak.

"Süper Lig'e uzanan yolu takımımızın başarıyla geçeceğine inancım tam"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de aldığı başarılı sonuçlar için Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının sporcu, teknik adam ve yöneticilerini kutladı. Verilen mücadelelerin sonucunun başarıyla alındığını ifade eden Başkan Örki, "Bugüne kadar verdikleri mücadelelerle destan yazan takımımız ilk kez yer aldığı 1. Lig'de de bu destanı devam ettirdi. 7 maçtan 6'sını kazanan ve son 6 maçtır yenilmeyen takımımız belirlenen Play-off hedefine koşar adımlarla ilerliyor. İlk devrede elde edilen başarının ikinci devrede de devam ederek önce Play-off'lara oradan da Süper Lig'e uzanan yolu takımımızın başarıyla geçeceğine inancım tam. Emeği geçen tüm sporcu, teknik adam ve yöneticileri kutluyor, Denizli halkına da takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İlk Devreyi İkinci Sırada Tamamladı - Son Dakika
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