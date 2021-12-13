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Pamukkale'nin sultanları devreyi 4. sırada tamamladı - Son Dakika

Pamukkale'nin sultanları devreyi 4. sırada tamamladı

13.12.2021 14:59
Pamukkale'nin sultanları devreyi 4. sırada tamamladı

Pamukkale Belediyespor'un kadın voleybol takımı bu sezon mücadele ettiği Kadınlar 2. Voleybol Ligi 6. Grup'ta devreyi 17 puanla 4. sırada tamamladı.

Pamukkale Belediyespor'un kadın voleybol takımı bu sezon mücadele ettiği Kadınlar 2. Voleybol Ligi 6. Grup'ta devreyi 17 puanla 4. sırada tamamladı. Mavi-beyazlı takım sezonu ilk 2 takım arasında tamamlayarak play-off'a kalmak istiyor.

Pamukkale Belediyespor'un aktif olduğu kadın voleybol takımı 2021-2022 sezonunda Kadınlar 2. Voleybol Ligi 6. Grup'ta mücadele ediyor. Mavi-beyazlı takım ilk devresi hafta sonundaki maçlarla tamamlanan ligde 4. Sırada yer aldı. Sezona 3-0'lık Antalyaspor mağlubiyeti ile başlayan Pamukkale Belediyespor, Kepez Belediyespor'u deplasmanda yenerek ilk galibiyetine ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni set vermeden 3-0 yenen mavi-beyazlı takım Marmaris Belediyespor'a 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Denizli Voleybol maçını 3-0 kazanan Pamukkale Belediyespor, Merkezefendi Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Bodrum Doğuş'u deplasmanda 3-0'lık skorla geçen Pamukkaleli kızlar, sırasıyla Antalya Megaspor'u 3-1 ve ilk devrenin son haftasında Denizli Büyükşehir Belediyespor'u da 3-2 yenmeyi bildi. Pamukkale Belediyespor ilk devrede oynadığı 9 maçın 6'sını kazanırken 3'ünde rakiplerini boyun eğdi. Topladığı 17 puanla 10 takımlı ligde 4. sırada yer aldı. Ligde müsabakalara ara verilmezken, Pamukkale Belediyespor ikinci yarının ilk maçını 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak.

Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takım Antrenörü Mehmet Ali Ayhan takımın bu sezon ilk devrede inişli çıkışlı bir grafik çizdiğini ifade ederek, "Bu sezon grupta güçlü takımlar var. Biz de bu sezon iddialıyız. Sezon içinde her takım her takımı yenebileceğini gösterdi. Ligde oynadığımız 9 maçın 6'sını kazandık, 3'ünde ise salondan üzgün ayrıldık. Hedefimiz hafta sonunda başlayıp Ocak ayı ortasında tamamlanacak olan ligin ikinci devresinde başarılı sonuçlar alarak ilk 2 takım arasına adımızı yazdırıp Play-off'a yükselmek istiyoruz. Bize her türlü desteği veren Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ile kulübümüzün başkanı Bayram Kahraman ve yönetim kurulu üyelerine ve maçlarda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale'nin sultanları devreyi 4. sırada tamamladı
Pamukkale'nin sultanları devreyi 4. sırada tamamladı
Pamukkale'nin sultanları devreyi 4. sırada tamamladı
Pamukkale'nin sultanları devreyi 4. sırada tamamladı
Pamukkale'nin sultanları devreyi 4. sırada tamamladı

Antalyaspor, Pamukkale, Play Off, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale'nin sultanları devreyi 4. sırada tamamladı - Son Dakika Spor


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