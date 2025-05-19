Panathinaikos Dörtlü Finalde - Son Dakika
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Panathinaikos Dörtlü Finalde

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde en çok kupayı kazanan takım olarak öne çıkıyor.

19.05.2025 11:15
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Panathinaikos AKTOR, müzesine en fazla kupayı götüren takım konumunda bulunuyor.

Başkent Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta organize edilecek dörtlü finalde Türkiye'den Fenerbahçe Beko, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR, Olympiakos, Fransa'dan Monaco yer alacak.

Avrupa dışında ilk kez oynanacak dörtlü finaldeki takımlar arasında en fazla şampiyonluğa Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ulaştı. Yunan ekibi 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024'te şampiyonluğa uzanırken 2001'de Paris'te oynanan finalde Maccabi Tel Aviv'e kaybetti.

Fenerbahçe Beko tek şampiyonluğunu İstanbul'da kazandı

Tarihinde yedinci kez dörtlü finalde boy gösteren Fenerbahçe Beko, bu kupayı daha önce 1 kez kazanma başarısı gösterdi.

İstanbul'da 2017 yılında düzenlenen dörtlü finalde Real Madrid, CSKA Moskova ve Olympiakos ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takım, yarı finalde Real Madrid'i 84-75, finalde ise Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, daha önce 2 kez de finalde kaybetti. Berlin'de 2016'da CSKA Moskova'ya uzatmalarda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2018'de de Belgrad'da Real Madrid'e 85-80 yenildi.

Yunanistan diğer temsilcisi Olympiakos ise organizasyonda 9 kez final oynadı ve 3 kez kazandı. Kırmızı-beyazlı takım, 1997, 2012 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götürürken 1994, 1995, 2010, 2015, 2017 ve 2023'te finalde kaybetti.

En fazla Real Madrid kazandı

İlk kez 1958'de düzenlenen organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te mutlu sona ulaşan Real Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren takım oldu.

İspanyol ekibi, daha önce 9 kez de kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken ULEB, 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan dörtlü finalin son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmalık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002'den itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.

1988'de dörtlü final sistemine geçildi

Avrupa Ligi'nde dörtlü final sistemine 1988'de geçildi.

Organizasyonun ilk yıllarında çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek maç statüsüyle oynandı. Dörtlü final sistemi ise 1988 yılında başladı.

Şampiyon ve finalistler

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl

Yer

Final

Sonuç

1958

Riga/Sofya

ASK RİGA-Akademik Sofya

86-81/ 84-71

1959

Riga/Sofya

ASK RİGA-Akademik Sofya

79-58/ 69-67

1960

Tiflis/Riga

ASK RİGA-Dinamo Tiflis

61-51/ 69-62

1961

Riga/Moskova

CSKA MOSKOVA-ASK Riga

61-66/ 87-62

1962

Cenevre

DİNAMO TİFLİS-Real Madrid

90-83

1963

Madrid/Moskova

CSKA MOSKOVA-Real Madrid

69-86/ 99-80

1964

Brno/Madrid

REAL MADRİD-Spartak Brno

99-110/ 84-64

1965

Moskova/Madrid

REAL MADRİD-CSKA Moskova

81-88/ 76-62

1966

Bologna

SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag

77-72

1967

Madrid

REAL MADRİD-Simmenthal Milano

91-83

1968

Lyon

REAL MADRİD-Spartak Brno

98-95

1969

Barcelona

CSKA MOSKOVA-Real Madrid

103-99

1970

Saraybosna

IGNİS VARESE-CSKA Moskova

79-74

1971

Antwerp

CSKA MOSKOVA-Ignis Varese

67-53

1972

Tel Aviv

IGNİS VARESE-Jugoplastica Split

70-69

1973

Liege

IGNİS VARESE-CSKA Moskova

71-66

1974

Nantes

REAL MADRİD-Ignis Varese

84-82

1975

Antwerp

IGNİS VARESE-Real Madrid

79-66

1976

Cenevre

M. VARESE-Real Madrid

81-74

1977

Belgrad

MACCABİ TEL AVİV-M.girgiVarese

78-77

1978

Münih

REAL MADRİD-MobilgirgiVarese

75-67

1979

Grenoble

BOSNA SARAJEVO-EmersonVarese

96-93

1980

Berlin

REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv

89-85

1981

Strasbourg

MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna

80-79

1982

Köln

SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv

86-80

1983

Grenoble

FORD CANTU-Billy Milano

69-68

1984

Cenevre

BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona

79-73

1985

Atina

CİBONA ZAGREB-Real Madrid

87-78

1986

Budapeşte

CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas

94-82

1987

Lozan

TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv

71-69

1988

Gent

PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv

90-84

1989

Münih

JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv

75-69

1990

Zaragosa

JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona

72-67

1991

Paris

POP 84 SPLİT-FC Barcelona

70-65

1992

İstanbul

PARTİZAN-Joventut Badalona

71-70

1993

Atina

CSP LİMOGES-Benetton Treviso

59-55

1994

Tel Aviv

JOVENTUT BADALONA-Olympiakos

59-57

1995

Zaragosa

REAL MADRİD-Olympiakos

73-61

1996

Paris

PANATHİNAİKOS-FC Barcelona

67-66

1997

Roma

OLYMPİAKOS-FC Barcelona

73-58

1998

Barcelona

KİNDER BOLOGNA-AEK Atina

58-44

1999

Münih

ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna

82-74

2000

Selanik

PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv

73-67

2001

Paris(Suprolig)

MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos

81-67

2001

Bologna/Vitoria

KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica

65-78,94-73,80-60,79-96,82-74

2002

Bologna

PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna

89-83

2003

Barcelona

FC BARCELONA-Benetton Treviso

76-65

2004

Tel Aviv

MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna

118-74

2005

Moskova

MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica

90-78

2006

Prag

CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv

73-69

2007

Atina

PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova

93-91

2008

Madrid

CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv

91-77

2009

Berlin

PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova

73-71

2010

Paris

BARCELONA-Olympiakos

86-68

2011

Barcelona

PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv

78-70

2012

İstanbul

OLYMPİAKOS-CSKA Moskova

62-61

2013

Londra

OLYMPİAKOS-Real Madrid

100-88

2014

Milano

MACCABİ ELECTRA-Real Madrid

98-86

2015

Madrid

REAL MADRİD-Olympiakos

78-59

2016

Berlin

CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe

101-96

2017

İstanbul

FENERBAHÇE DOĞUŞ-Olympiakos

80-64

2018

Belgrad

REAL MADRİD-Fenerbahçe Doğuş

85-80

2019

Vitoria-Gasteiz

Anadolu Efes-CSKA MOSKOVA

83-91

2020

PANDEMİ SEBEBİYLE YAPILMADI

2021

Köln

Barcelona-ANADOLU EFES

81-86

2022

Belgrad

Real Madrid-ANADOLU EFES

57-58

2023

Kaunas

Olympiakos-REAL MADRİD

78-79

2024BerlinPANATHİNAİKOS-Real Madrid95-77

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Panathinaikos Dörtlü Finalde - Son Dakika

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