Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

Geniş Video İzle

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, 7 milyon sterlin değerinde bir ada satın almayı planlıyor. Rio de Janeiro'nun güneybatısında bulunan adada lüks bir villa ve bungalovlar bulunuyor. Adanın mevcut sahibi, fiyatı 3 milyon sterlinden fazla indirerek Neymar'ın ilgisini çekti. Neymar ve Dubai merkezli emlak yatırımcısı Şeyh Muhammed Binghatti, adayı 'test etmek' amacıyla bu ayın sonunda 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyecek.

05.10.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 7 milyon sterlin değerinde bir ada satın almaya hazırlanıyor.

ADA SATIN ALIYOR

Rio de Janeiro'nun güneybatısında, liman kenti Angra dos Reis açıklarında yer alan altı dönümlük tropik ada, 365'ten fazla adayı barındıran bir koyda bulunuyor ve büyüleyici bir plajı ile dikkat çekiyor. Arazide Endonezya tarzında inşa edilmiş bir ana villa, iki ana süit, üç deniz manzaralı bungalov ve bir koi balığı göleti yer alıyor.

Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

TEST İÇİN 40 BİN STERLİN KİRA ÖDEYECEK

Adanın mevcut sahibi olan Kanadalı, fiyatı 3 milyon sterlinden fazla indirerek Neymar'ın ilgisini çekmeyi başardı. Brezilyalı gazeteci Leo Dias'ın aktardığına göre, ünlü futbolcu ve Dubai merkezli emlak yatırımcısı Şeyh Muhammed Binghatti, adayı "test etmek" amacıyla bu ayın sonunda 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyecek.

Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

EN FAZLA 10 KİŞİ GİDEBİLİR

Neymar'ın eski eşi Bruna Marquezine de geçmişte bu adada vakit geçiren isimler arasında yer alıyor. Sadece tekne ya da helikopterle ulaşılabilen bu lüks sığınak, en fazla 10 misafir ağırlayabiliyor ve Rio de Janeiro Uluslararası Havaalanı'ndan yaklaşık 35 dakikalık bir helikopter yolculuğu ile erişilebiliyor.

Adanın resmi internet sitesinde, burası "365 adadan oluşan bir takımadada, kendine ait bir dünya" olarak tanımlanıyor. Yakın zamanda adada konaklayan bir ziyaretçi ise, çevrim içi yorumunda şunları dile getirdi: "Geniş okyanus manzarası ve adanın büyüleyici atmosferi burayı, huzur arayanlar için eşsiz bir yer haline getiriyor."

Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

Neymar'ın halihazırda, Angra dos Reis'in doğusunda yer alan Mangaratiba'da, kendine ait helikopter pisti, spor salonu, tenis kortu ve iskeleye sahip altı yatak odalı bir malikanesi bulunuyor. Portobello adındaki lüks bir sitede yer alan bu malikane, 2,5 dönümlük arazi üzerine inşa edilmiş. Üç bin şişe kapasiteli bir şarap mahzeni, sauna, masaj odası, spa ve ısıtmalı jakuzi gibi olanaklar da malikanede yer alıyor. Neymar, Sao Paulo yakınlarındaki Alphaville'de de cam cepheli, devasa bir saraya sahip. 2021 yılında 2,5 milyon sterlin harcayarak satın aldığı bu sarayda squash kortu, dev bir yüzme havuzu, panoramik asansör ve 20 araçlık bir garaj bulunuyor.

Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor
Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Rio De Janeiro, Brezilya, Sterlin, Magazin, Neymar, Futbol, Emlak, Dubai, Dünya, Yaşam, Spor, Rio, Son Dakika

Son Dakika Spor Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement