Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

Spor

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 7 milyon sterlin değerinde bir ada satın almaya hazırlanıyor.

ADA SATIN ALIYOR

Rio de Janeiro'nun güneybatısında, liman kenti Angra dos Reis açıklarında yer alan altı dönümlük tropik ada, 365'ten fazla adayı barındıran bir koyda bulunuyor ve büyüleyici bir plajı ile dikkat çekiyor. Arazide Endonezya tarzında inşa edilmiş bir ana villa, iki ana süit, üç deniz manzaralı bungalov ve bir koi balığı göleti yer alıyor.

TEST İÇİN 40 BİN STERLİN KİRA ÖDEYECEK

Adanın mevcut sahibi olan Kanadalı, fiyatı 3 milyon sterlinden fazla indirerek Neymar'ın ilgisini çekmeyi başardı. Brezilyalı gazeteci Leo Dias'ın aktardığına göre, ünlü futbolcu ve Dubai merkezli emlak yatırımcısı Şeyh Muhammed Binghatti, adayı "test etmek" amacıyla bu ayın sonunda 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyecek.

EN FAZLA 10 KİŞİ GİDEBİLİR

Neymar'ın eski eşi Bruna Marquezine de geçmişte bu adada vakit geçiren isimler arasında yer alıyor. Sadece tekne ya da helikopterle ulaşılabilen bu lüks sığınak, en fazla 10 misafir ağırlayabiliyor ve Rio de Janeiro Uluslararası Havaalanı'ndan yaklaşık 35 dakikalık bir helikopter yolculuğu ile erişilebiliyor.

Adanın resmi internet sitesinde, burası "365 adadan oluşan bir takımadada, kendine ait bir dünya" olarak tanımlanıyor. Yakın zamanda adada konaklayan bir ziyaretçi ise, çevrim içi yorumunda şunları dile getirdi: "Geniş okyanus manzarası ve adanın büyüleyici atmosferi burayı, huzur arayanlar için eşsiz bir yer haline getiriyor."

Neymar'ın halihazırda, Angra dos Reis'in doğusunda yer alan Mangaratiba'da, kendine ait helikopter pisti, spor salonu, tenis kortu ve iskeleye sahip altı yatak odalı bir malikanesi bulunuyor. Portobello adındaki lüks bir sitede yer alan bu malikane, 2,5 dönümlük arazi üzerine inşa edilmiş. Üç bin şişe kapasiteli bir şarap mahzeni, sauna, masaj odası, spa ve ısıtmalı jakuzi gibi olanaklar da malikanede yer alıyor. Neymar, Sao Paulo yakınlarındaki Alphaville'de de cam cepheli, devasa bir saraya sahip. 2021 yılında 2,5 milyon sterlin harcayarak satın aldığı bu sarayda squash kortu, dev bir yüzme havuzu, panoramik asansör ve 20 araçlık bir garaj bulunuyor.