PARİS 2024'E DOĞRU - Türkiye, Paris 2024'te 102 sporcuyla madalya mücadelesi verecek

Spor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 102 sporcuyla temsil edilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 102 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.

Katılımda son 3 olimpiyatın gerisinde

Paris'te 102 sporcuyla madalya arayacak Türkiye, katılım sayısında son üç olimpiyat oyunun gerisinde kaldı.

Tarihinin en yüksek katılımını 114 sporcuyla 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda sağlayan Türkiye, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 103, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise 108 sporcu ile mücadele etmişti.

Kadınlar ikinci kez erkeklerden çok

Türkiye'nin olimpiyat kafilesinde ikinci kez kadın sporcu sayısı, erkeklerden fazla olacak.

Paris'te ay-yıldızlı formayı terletecek kafilede 54 kadın ve 48 erkek sporcu bulunuyor.

Türkiye'nin en fazla kadın sporcu ile temsil edildiği olimpiyat, 66 kişiyle 2012 Londra Olimpiyat Oyunları olmuştu.

Takım sporlarında voleybol

Takım sporlarında A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Paris'teki tek Türk ekibi olacak.

Son yıllardaki başarılarıyla dikkati çeken milli takım, üst üste iki, tarihinde ise üçüncü kez olimpiyatlarda yer alacak.

Ay-yıldızlı takım, 2012 Londra ve 2020 Tokyo olimpiyatlarında mücadele etmişti.

Milli sporcular

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye temsil edecek sporcular şunlar:

Branş Sporcu Disiplin - Sıklet Kota Kotayı aldığı müsabaka Kotayı aldığı derecesi Atıcılık İsmail Keleş 10 metre havalı tabanca Ülke 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Atıcılık Yusuf Dikeç 10 metre havalı tabanca Ülke ISSF Olimpik Sıralama Listesi 3. Atıcılık Şimal Yılmaz 10 metre havalı tabanca Ülke Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Gümüş madalya Atıcılık Şevval İlayda Tarhan 10 metre havalı tabanca Sporcu ISSF Olimpik Sıralama Listesi 2. Atıcılık Sena Can Skeet Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 8. Atıcılık Oğuzhan Tüzün Trap Ülke Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası Bronz madalya Atıcılık Rümaysa Pelin Kaya Trap Ülke Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Bronz madalya Atletizm Kaan Kigen Özbilen Maraton Bireysel 2023 Barselona Maratonu 2.05.37 Atletizm Kayhan Özer 100 metre Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 48. Atletizm Ersu Şaşma Sırıkla atlama Bireysel Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması 5.90 metre Atletizm Salih Korkmaz 20 km yürüyüş Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 1.19.49 Atletizm Meryem Bekmez 20 km yürüyüş Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 41. Atletizm Tuğba Danışmaz 3 adım atlama Bireysel Avrupa Atletizm Şampiyonası 14.57 Atletizm Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 48.66 Atletizm Ayşe Tekdal Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak Ülke Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası 20. Atletizm Mazlum Demir Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak Ülke Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası 20. Atletizm Berke Akçam 400 metre engelli Bireysel Avrupa Atletizm Şampiyonası 48.14 Atletizm Alperen Acet Yüksek atlama Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 27. Atletizm Buse Savaşkan Yüksek atlama Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 28. Atletizm Emel Dereli Gülle atma Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 25. Atletizm Necati Er 3 adım atlama Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 25. Atletizm Özkan Baltacı Çekiç atma Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 29. Atletizm Eda Tuğsuz Cirit atma Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 32. Badminton Neslihan Yiğit Arın Tek kadınlar Bireysel BWF Dünya Sıralaması 21. Yol Bisikleti Burak Abay Yol yarışı Ülke UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi 40. Boks Buse Naz Çakıroğlu 50 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Hatice Akbaş 54 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Esra Yıldız Kahraman 57 kilo Bireysel 2. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası Altın madalya Boks Gizem Özer 60 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Busenaz Sürmeneli 66 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Samet Gümüş 51 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Gümüş madalya Boks Tuğrulhan Erdemir 71 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Kaan Aykutsun 80 kilo Bireysel 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası Altın madalya Artistik Cimnastik Ferhat Arıcan Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Adem Asil Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Ahmet Önder Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik İbrahim Çolak Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Emre Dodanlı Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Eskrim Enver Yıldırım Kılıç Bireysel Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası 1. Eskrim Nisanur Erbil Kılıç Bireysel Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası 2. Güreş Hamza Bakır Grekoromen 130 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Güreş Ali Cengiz Grekoromen 87 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Enes Başar Grekoromen 60 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Güreş Burhan Akbudak Grekoromen 77 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Güreş Taha Akgül Serbest 125 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Bronz madalya Güreş İbrahim Çiftçi Serbest 97 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu Kadınlar 68 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Nesrin Baş Kadınlar 62 kilo Ülke Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası 1. Güreş Zeynep Yetgil Kadınlar 53 kilo Ülke Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası Bronz madalya Güreş Evin Demirhan Yavuz Kadınlar 50 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Güreş Yasemin Adar Yiğit Kadınlar 76 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Halter Muhammed Furkan Özbek Erkekler 73 kilo Bireysel Dünya sıralaması 7. Judo Tuğçe Beder Kadınlar -48 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 15. Judo Fidan Ögel Kadınlar -70 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 28. Judo Kayra Özdemir Kadınlar +78 kilo Ülke IJF Olimpik Sıralama Listesi İlk 17 Judo Salih Yıldız Erkekler -60 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 9. Judo Vedat Albayrak Erkekler -80 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 11. Judo Mihael Zgank Erkekler -90 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 6. Judo İbrahim Tataroğlu Erkekler +100 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi İlk 17 Judo Muhammed Demirel Erkekler -66 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 25. Okçuluk Mete Gazoz Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Ulaş Berkim Tümer Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Muhammed Abdullah Yıldırmış Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Elif Berra Gökkır Kadınlar Klasik Yay Bireysel Ülke Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri Bronz madalya Kürek Elis Özbay Tek çifte (1X) Bireysel Dünya Olimpiyat Kota Yarışması 11. Masa Tenisi Sibel Altınkaya Tek kadınlar Bireysel ITTF Olimpik Sıralama Listesi 65. Modern Pentatlon İlke Özyüksel Mihrioğlu Kadınlar Bireysel UIPM Olimpik Sıralama Listesi 4. Modern Pentatlon Buğra Ünal Erkekler Bireysel UIPM Olimpik Sıralama Listesi 33. Tekvando Merve Dinçel Kavurat 49 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hatice Kübra İlgün 57 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 4. Tekvando Nafia Kuş Aydın 67 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hakan Reçber 68 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 3. Tekvando Emre Kutalmış Ateşli +80 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 5. Voleybol A Milli Kadın Takımı (12+1 kişi) Takım Ülke FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası Altın madalya Yüzme Kuzey Tunçelli 800 ve 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Avrupa Şampiyonası - 2023 Gençler Dünya Şampiyonası 7.48.75 - 14.58.67 Yüzme Berke Saka 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışık Bireysel 2023 Türkiye Şampiyonası 54.46 - 1.58.20 Yüzme Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Dünya Şampiyonası 15.00.57 Yüzme Berkay Ömer Öğretir 100m Kurbağalama Bireysel Avrupa Yüzme Şampiyonası 59.23.00 Yüzme Ecem Dönmez 4x200 metre serbest bayrak Ülke WA Olimpik Sıralama Listesi 8: 05.21 Yüzme Ela Naz Özdemir 4x200 metre serbest bayrak Ülke WA Olimpik Sıralama Listesi 8: 05.21 Yüzme Gizem Güvenç 4x200 metre serbest bayrak Ülke WA Olimpik Sıralama Listesi 8: 05.21 Yüzme Zehra Duru Bilgin 4x200 metre serbest bayrak Ülke WA Olimpik Sıralama Listesi 8: 05.21 Yelken Yiğit Yalçın Çitak ILCA 7 Ülke 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası 28. 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Kaynak: AA