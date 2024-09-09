Samsun'da Paralimpik Kahramanları Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsun'da Paralimpik Kahramanları Coşkuyla Karşılandı

Samsun\'da Paralimpik Kahramanları Coşkuyla Karşılandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Fatma Damla Altın, dördüncü olan Esra Bayrak ve 12'nci olan Reyhan Taşdelen ile antrenörleri Aytunç Göz, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı. Sporcular, havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve aileleri tarafından karşılandı. Türk sporcular, atletizm branşında elde ettikleri derecelerle büyük bir başarı elde etti.

09.09.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Fatma Damla Altın, dördüncü olan Esra Bayrak ve 12'nci olan Reyhan Taşdelen ile antrenörleri Aytunç Göz, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Paris'ten İstanbul aktarmalı olarak Samsun'a gelen sporcuları havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve aileleri karşıladı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında özel milli sporcu kadınlar uzun atlama T20 sıralamasında 5,73 metrelik atlayışıyla Fatma Damla Altın 3'üncü, kariyerinin en iyi atlayışını 5,64 metreyle yapan Esra Bayrak 4'üncü ve 5,11 metreyle de Reyhan Taşdelen ise 12'nci oldu. Ayrıca kadınlar gülle atma F20 sınıfında da milli sporcu Eda Yıldırım da 13'üncü oldu.

'2028 LOS ANGELES'DA ALTIN MADALYA ALIP ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM'

Olimpiyatlarda madalya almanın büyük bir gurur olduğunu belirten Paralimpik Oyunları 3'üncüsü Fatma Damla Altın, "Paris 2024 Olimpiyat madalyasını almak benim için çok gurur verici. Çok heyecanlıydım. Madalya alacağımı biliyordum ama sadece rengini bilmiyordum. Bronz madalya sahibi oldum. İnşallah 2028 Los Angeles'da altın madalya alıp ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

Olimpiyatlardan dünya sıralamasında 3'üncü ve 4'üncü olarak döndüklerini ifade eden Antrenör Aytunç Göz, "Paralimpik Oyunları'na Samsun'dan 4 sporcu ile katıldık. Bir sporcumuz gülle atma branşında, diğerleri de uzun atlama stilinde mücadele ettiler. Paralimpik Oyunları'nda toplam 28 madalya alındı. Bunların bir tanesinin Samsun'dan çıkması bizi çok gururlandırıyor. Dünya sıralamasında 6 ve 7'nci olarak gittiğimiz müsabakada 3 ve 4'üncü olarak geri döndük. Bu bizim geleceğimiz için çok önemli bir adım oldu. 12'nci olan Reyhan Taşdelen, Paralimpik Oyunları'na katılan en genç sporcu. O da Diamond Lig'e özel bir davetle 2 gün sonra Belçika'ya yarışmaya gidiyoruz. Damla ile Esra en iyi derecesini atladı. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı hızla, aynı disiplinle devam edeceğiz. Madalyayı boyunlarına takmaya devam edecekler" diye konuştu.

Paralimpik Oyunları'nda bu sene Türkiye'nin çok iyi dereceler elde ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise, "Bu iyi derecelerin arasında bizim kızımız da var. Fatma Damla, Esra, Reyhan ve Eda Türkiye'deki en iyi sporcularımızdan. İyi olduklarını da gösterdiler. Çocuklarımızın başarısında hocamızın da çok büyük katkısı var. Hocamız gerçekten kendi çocukları gibi bunları büyütüyor. Annesini de bu çocukların başına anne yaptı. İlgi ve alaka olduğu zaman da başarı geliyor. Bu bir başlangıçtır. Bu başlangıcın devamının da çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hocamıza ve başarılarından dolayı kızlarımızı tebrik ediyoruz. Daha iyi başarılara imza atacaklarını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Atletizm, Taşdelen, Gençlik, Samsun, Güncel, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Paralimpik Kahramanları Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:30:46. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Paralimpik Kahramanları Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement