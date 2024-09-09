Samsun\'da Paralimpik Kahramanları Coşkuyla Karşılandı

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PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Fatma Damla Altın, dördüncü olan Esra Bayrak ve 12'nci olan Reyhan Taşdelen ile antrenörleri Aytunç Göz, memleketi Samsun 'da çiçeklerle karşılandı.

Paris'ten İstanbul aktarmalı olarak Samsun'a gelen sporcuları havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve aileleri karşıladı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında özel milli sporcu kadınlar uzun atlama T20 sıralamasında 5,73 metrelik atlayışıyla Fatma Damla Altın 3'üncü, kariyerinin en iyi atlayışını 5,64 metreyle yapan Esra Bayrak 4'üncü ve 5,11 metreyle de Reyhan Taşdelen ise 12'nci oldu. Ayrıca kadınlar gülle atma F20 sınıfında da milli sporcu Eda Yıldırım da 13'üncü oldu.

'2028 LOS ANGELES'DA ALTIN MADALYA ALIP ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM'

Olimpiyatlarda madalya almanın büyük bir gurur olduğunu belirten Paralimpik Oyunları 3'üncüsü Fatma Damla Altın, "Paris 2024 Olimpiyat madalyasını almak benim için çok gurur verici. Çok heyecanlıydım. Madalya alacağımı biliyordum ama sadece rengini bilmiyordum. Bronz madalya sahibi oldum. İnşallah 2028 Los Angeles'da altın madalya alıp ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

Olimpiyatlardan dünya sıralamasında 3'üncü ve 4'üncü olarak döndüklerini ifade eden Antrenör Aytunç Göz, "Paralimpik Oyunları'na Samsun'dan 4 sporcu ile katıldık. Bir sporcumuz gülle atma branşında, diğerleri de uzun atlama stilinde mücadele ettiler. Paralimpik Oyunları'nda toplam 28 madalya alındı. Bunların bir tanesinin Samsun'dan çıkması bizi çok gururlandırıyor. Dünya sıralamasında 6 ve 7'nci olarak gittiğimiz müsabakada 3 ve 4'üncü olarak geri döndük. Bu bizim geleceğimiz için çok önemli bir adım oldu. 12'nci olan Reyhan Taşdelen, Paralimpik Oyunları'na katılan en genç sporcu. O da Diamond Lig'e özel bir davetle 2 gün sonra Belçika'ya yarışmaya gidiyoruz. Damla ile Esra en iyi derecesini atladı. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı hızla, aynı disiplinle devam edeceğiz. Madalyayı boyunlarına takmaya devam edecekler" diye konuştu.

Paralimpik Oyunları'nda bu sene Türkiye'nin çok iyi dereceler elde ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise, "Bu iyi derecelerin arasında bizim kızımız da var. Fatma Damla, Esra, Reyhan ve Eda Türkiye'deki en iyi sporcularımızdan. İyi olduklarını da gösterdiler. Çocuklarımızın başarısında hocamızın da çok büyük katkısı var. Hocamız gerçekten kendi çocukları gibi bunları büyütüyor. Annesini de bu çocukların başına anne yaptı. İlgi ve alaka olduğu zaman da başarı geliyor. Bu bir başlangıçtır. Bu başlangıcın devamının da çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hocamıza ve başarılarından dolayı kızlarımızı tebrik ediyoruz. Daha iyi başarılara imza atacaklarını düşünüyoruz" dedi.