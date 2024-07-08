Paris 2024'te Türkiye'yi 102 sporcu temsil edecek - Son Dakika
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Spor

Paris 2024'te Türkiye'yi 102 sporcu temsil edecek

Paris 2024 Olimpiyatları'na Türkiye'den 102 sporcu kota aldı.

08.07.2024 21:19
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Paris 2024 Olimpiyatları'na Türkiye'den 102 sporcu kota aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin internet sitesinde yayımlanan Paris 2024'e kota kazanan sporcular listesinin güncellenmiş haline göre, oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek.

Londra 2012'den sonra 2. kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı, erkek sporculardan fazla olacak.

Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kürsü mücadelesi verecek sporcuların listesi şöyle:

BranşSporcuDisiplin - SıkletKotaKotayı aldığı müsabakaKotayı aldığı derecesi
Atıcılıkİsmail Keleş10 metre havalı tabancaÜlke2023 Avrupa OyunlarıAltın madalya
AtıcılıkYusuf Dikeç10 metre havalı tabancaÜlkeISSF Olimpik Sıralama Listesi3.
Atıcılık Şimal Yılmaz10 metre havalı tabancaÜlkeAtıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Gümüş madalya
AtıcılıkŞevval İlayda Tarhan10m Havalı TabancaSporcuISSF Olimpik Sıralama Listesi2.
AtıcılıkSena CanSkeetÜlke2023 Dünya Şampiyonası8.
AtıcılıkOğuzhan TüzünTrapÜlkePlak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri ŞampiyonasıBronz madalya
AtıcılıkRümaysa Pelin KayaTrapÜlkePlak Atışları Avrupa ŞampiyonasıBronz madalya
AtletizmKaan Kigen ÖzbilenMaratonBireysel2023 Barselona Maratonu2.05.37
Atletizm Kayhan Özer100 metreBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi48.
AtletizmErsu ŞaşmaSırıkla atlamaBireysel Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması5.90 metre
AtletizmSalih Korkmaz20 km yürüyüşBireysel2023 Dünya Atletizm Şampiyonası1.19.49
AtletizmMeryem Bekmez20 km yürüyüşBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi41.
AtletizmTuğba Danışmaz3 adım atlamaBireyselAvrupa Atletizm Şampiyonası14.57
AtletizmYasmani Copello Escobar400 metre engelliBireysel2023 Dünya Atletizm Şampiyonası48.66
AtletizmAyşe TekdalMaraton Yürüyüş Karma Takım BayrakÜlkeDünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası20.
AtletizmMazlum DemirMaraton Yürüyüş Karma Takım BayrakÜlkeDünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası20.
AtletizmBerke Akçam400 metre engelliBireyselAvrupa Atletizm Şampiyonası48.14
AtletizmAlperen AcetYüksek atlamaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi27.
AtletizmBuse SavaşkanYüksek atlamaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi28.
AtletizmEmel DereliGülle atmaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi25.
AtletizmNecati Er3 adım atlamaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi25.
AtletizmÖzkan BaltacıÇekiç atmaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi29.
AtletizmEda TuğsuzCirit atmaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi32.
Badminton Neslihan Yiğit ArınTek kadınlarBireyselBWF Dünya Sıralaması21.
Yol BisikletiBurak AbayYol yarışıÜlkeUCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi40.
BoksBuse Naz Çakıroğlu50 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıAltın madalya
BoksHatice Akbaş54 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıBronz madalya
Boks Esra Yıldız Kahraman57 kiloBireysel2. Boks Olimpiyat Kota TurnuvasıAltın madalya
BoksGizem Özer60 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıBronz madalya
BoksBusenaz Sürmeneli66 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıAltın madalya
BoksSamet Gümüş51 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıGümüş madalya
BoksTuğrulhan Erdemir71 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıBronz madalya
BoksKaan Aykutsun80 kiloBireysel1. Boks Olimpiyat Kota TurnuvasıAltın madalya
Artistik CimnastikFerhat ArıcanTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
Artistik CimnastikAdem AsilTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
Artistik CimnastikAhmet ÖnderTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
Artistik Cimnastikİbrahim ÇolakTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
Artistik CimnastikEmre DodanlıTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
EskrimEnver YıldırımKılıçBireyselAvrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası1.
EskrimNisanur ErbilKılıçBireyselAvrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası2.
GüreşHamza BakırGrekoromen 130 kiloÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıGümüş madalya
GüreşAli CengizGrekoromen 87 kiloÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıAltın madalya
GüreşEnes BaşarGrekoromen 60 kiloÜlke2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası1.
GüreşBurhan AkbudakGrekoromen 77 kiloÜlke2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası1.
GüreşTaha AkgülSerbest 125 kiloÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıBronz madalya
Güreşİbrahim ÇiftçiSerbest 97 kiloÜlke2023 Dünya Şampiyonası5.
GüreşBuse Tosun ÇavuşoğluKadınlar 68 kiloÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıAltın madalya
GüreşNesrin BaşKadınlar 62 kiloÜlkeOlimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası1.
GüreşZeynep YetgilKadınlar 53 kiloÜlkeOlimpiyat Oyunları Güreş Kota TurnuvasıBronz madalya
Güreş Evin Demirhan YavuzKadınlar 50 kiloÜlke2023 Dünya Şampiyonası5.
GüreşYasemin Adar YiğitKadınlar 76 kiloÜlke2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası1.
Halter Muhammed Furkan ÖzbekErkekler 73 kiloBireyselDünya sıralaması7.
JudoTuğçe BederKadınlar -48 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi15.
JudoFidan ÖgelKadınlar -70 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi28.
JudoKayra ÖzdemirKadınlar +78 kiloÜlkeIJF Olimpik Sıralama Listesiİlk 17
JudoSalih YıldızErkekler -60 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi9.
JudoVedat AlbayrakErkekler -80 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi11.
JudoMihael ZgankErkekler -90 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi6.
Judoİbrahim TataroğluErkekler +100 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesiİlk 17
JudoMuhammed DemirelErkekler -66 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi25.
OkçulukMete GazozKlasik Yay Erkek TakımÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıGümüş madalya
OkçulukUlaş Berkim TümerKlasik Yay Erkek TakımÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıGümüş madalya
OkçulukMuhammed Abdullah YıldırmışKlasik Yay Erkek TakımÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıGümüş madalya
OkçulukElif Berra GökkırKadınlar Klasik Yay BireyselÜlke Avrupa Kıtası Olimpiyat ElemeleriBronz madalya
KürekElis ÖzbayTek çifte (1X)BireyselDünya Olimpiyat Kota Yarışması11.
Masa TenisiSibel AltınkayaTek kadınlarBireyselITTF Olimpik Sıralama Listesi65.
Modern Pentatlonİlke Özyüksel MihrioğluKadınlarBireyselUIPM Olimpik Sıralama Listesi4.
Modern PentatlonBuğra ÜnalErkeklerBireyselUIPM Olimpik Sıralama Listesi33.
TekvandoMerve Dinçel Kavurat49 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama2.
TekvandoHatice Kübra İlgün57 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama4.
TekvandoNafia Kuş Aydın67 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama2.
TekvandoHakan Reçber68 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama3.
TekvandoEmre Kutalmış Ateşli+80 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama5.
VoleybolA Milli Kadın Takımı (12+1 kişi)TakımÜlkeFIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme TurnuvasıAltın madalya
YüzmeKuzey Tunçelli800 ve 1500 metre serbestBireysel2023 Gençler Avrupa Şampiyonası - 2023 Gençler Dünya Şampiyonası7.48.75 - 14.58.67
YüzmeBerke Saka100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışıkBireysel2023 Türkiye Şampiyonası54.46 - 1.58.20
YüzmeEmir Batur Albayrak1500 metre serbestBireysel2023 Gençler Dünya Şampiyonası15.00.57
YüzmeBerkay Ömer Öğretir100m KurbağalamaBireyselAvrupa Yüzme Şampiyonası59.23.00
YüzmeEcem Dönmez4x200 metre serbest bayrakÜlkeWA Olimpik Sıralama Listesi8: 05.21
Yüzme Ela Naz Özdemir4x200 metre serbest bayrakÜlkeWA Olimpik Sıralama Listesi8: 05.21
YüzmeGizem Güvenç4x200 metre serbest bayrakÜlkeWA Olimpik Sıralama Listesi8: 05.21
YüzmeZehra Duru Bilgin4x200 metre serbest bayrakÜlkeWA Olimpik Sıralama Listesi8: 05.21
YelkenYiğit Yalçın ÇitakILCA 7Ülke2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası28.
YelkenEcem GüzelILCA 7Ülke2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası36.
YelkenMerve VatanIQ FoilÜlkeTüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı5.
YelkenDerin AtakanFormula KiteÜlkeTüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı4.
YelkenBeste KaynakçıNacra 17ÜlkeTüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı2.
YelkenAlican KaynarNacra 17ÜlkeTüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı2.
YelkenDeniz Çınar470 KarmaÜlkeTüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı5.
YelkenLara Nalbantoğlu470 KarmaÜlkeTüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı5.

Kaynak: AA

Türkiye, Paris, Spor, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024'te Türkiye'yi 102 sporcu temsil edecek - Son Dakika

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