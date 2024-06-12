Petrolul Ploieşti Asbaşkanı Fogarassy: Mehmet Topal'a çok güveniyoruz - Son Dakika
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Petrolul Ploieşti Asbaşkanı Fogarassy: Mehmet Topal'a çok güveniyoruz

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Eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı teknik direktörlük görevine getiren Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'nin asbaşkanı Cristian Fogarassy, Topal'a çok güvendiklerini ve 3 yıl sonunda şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

12.06.2024 11:00
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Petrolul Ploieşti Asbaşkanı Fogarassy: Mehmet Topal'a çok güveniyoruz

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı teknik direktörlük görevine getiren Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'nin asbaşkanı Cristian Fogarassy, Topal'a çok güvendiklerini ve 3 yıl sonunda şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı getirdiğini duyurdu. Kariyerinde çok önemli başarılar elde eden, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Türkiye'nin önemli kulüplerinin yanı sıra İspanya ekibi Valencia'da forma giyen Topal, ilk teknik direktörlük deneyimine Romanya ekibinde başlayacak. Petrolul Ploieşti'nin asbaşkanı Cristian Fogarassy, Mehmet Topal'ın göreve getirilişi ve hedeflerine dair Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Birlikte çok güzel şeyler başaracaklarına inandığını vurgulayan Fogarassy, "Bu hem bizim için hem de Mehmet için bir başlangıç. Biz ona çok güveniyoruz. 100'üncü yılımızda önemli bir karar verdik" dedi.

"3'ÜNCÜ YILIMIZDA HEDEF, ŞAMPİYONLUK OLACAK"

Mehmet Topal ile uzun süreli bir birliktelik düşündüklerini ve planlamaları yaptıklarını belirten Cristian Fogarassy, "Projemiz üç yıl sürecek. Biz yavaş ve sağlam adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Bu yıl Şampiyonluk Grubu'nda yer almak istiyoruz. 2'nci yılımızda ise Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. 3'üncü yılımızda ise hedef şampiyonluk olacak" şeklinde konuştu.

Mehmet Topal'ı ilk antrenmanında yalnız bırakmayan Ploieşti taraftarlarının oluşturduğu atmosferin çok güzel olduğunu söyleyen Fogarassy, transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek Türkiye'den de kadrolarına oyuncu katmayı planladıklarını söyledi. Fogarassy, "Tabii ki düşünüyoruz. Buna teknik ekip karar verecek. Şu anda bir isim vermek doğru olmaz. Bütün ihtimalleri düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Son olarak taraftarlara bir mesaj gönderen Fogarassy, iyi günde ve kötü günde kendilerine destek olmalarını ve birlikte hareket ederek iyi şeyler başaracaklarına inandığını söyledi.

Petrolul Ploieşti Asbaşkanı Fogarassy: Mehmet Topal\'a çok güveniyoruz
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Petrolul Ploieşti Asbaşkanı Fogarassy: Mehmet Topal'a çok güveniyoruz - Son Dakika

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