PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza - Son Dakika
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PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza

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PFDK, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

10.10.2024 22:49  Güncelleme: 23:17
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki karşılaşmaların ardından gerçekleşen sevklerin cezalarını açıkladı.

SERDAR TOPRAKTEPE'YE 2 MAÇ CEZA

PFDK, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.10.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE'nin, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza

İNAN VE ÇAMDALI DA CEZA ALDI

Öte yandan PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'ya da ceza verdi. İki isim de bir maç men cezaları aldı.

Yapılan açıklamada İnan ve Çamdalı ile ilgili kısım şu şekilde;

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu SELÇUK İNAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü antrenörü ALİ ÇAMDALI'nın, 06.10.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PFDK\'dan Beşiktaş\'ın hocasına 2 maç ceza

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Son Dakika Spor PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza - Son Dakika
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