Fatura kabarık! PFDK'dan 3 büyüklere tarihi ceza

PFDK, Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan'a hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400'er bin TL para cezası verdi.
"GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK 'in, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 21.08.2023 tarihinde Kulüp resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı ERTUĞRUL DOĞAN 'ın, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"
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