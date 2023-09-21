PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye toplamda 448 bin lira para cezası verdi

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada kurulun Beşiktaş mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 112 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Yılport Samsunspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'ın da 112 bin lira para cezası aldığı belirtildi.
Kurulun ayrıca Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşmasında konuk ekibe, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 224 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.
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