PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye toplamda 448 bin lira para cezası verdi - Son Dakika

PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye toplamda 448 bin lira para cezası verdi

Son Güncelleme: 21.09.2023 19:48

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi. Saha olayları nedeniyle Trabzonspor ve Galatasaray'a 112 bin lira, Gaziantep FK'ye ise 224 bin lira para cezası verdi.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi.

TRABZONSPOR'A 112 BİN

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada kurulun Beşiktaş mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 112 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

GALATASARAY'A 112 BİN

Yılport Samsunspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'ın da 112 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

GAZİANTEP FK'YA 224 BİN

Kurulun ayrıca Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşmasında konuk ekibe, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 224 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Gaziantep FK, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye toplamda 448 bin lira para cezası verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye toplamda 448 bin lira para cezası verdi - Son Dakika
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