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PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası kararlarını açıkladı.

16.01.2025 23:44
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası kararlarını açıkladı.

PFDK'nın yaptığı toplantı sonrası alınan kararlar şöyle:

"1- Kayserispor Kulübü'nün, 11.01.2025 tarihinde oynanan Kayserispor- Samsunspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Adana Demirspor'un, 12.01.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Başakşehir'in, 12.01.2025 tarihinde oynanan Başakşehir- Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

4- Galatasaray'ın, 12.01.2025 tarihinde oynanan Başakşehir-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 390.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray idarecisi Metin Öztürk'ün, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinde düzenlenen tekerrür hükmü uygulanarak 450.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Konyaspor Kulübü'nün, 13.01.2025 tarihinde oynanan Konyaspor- Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün doğu alt A, kuzey kale arkası tribün kuzey alt C-D ve Şehitler Güney Kale Arkası Tribün Güney Alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Fenerbahçe'nin, 13.01.2025 tarihinde oynanan Konyaspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst A-B-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 780.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 12.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-b maddesi uyarınca 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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