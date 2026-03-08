Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü - Son Dakika
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor\'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
08.03.2026 18:28  Güncelleme: 18:38
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor\'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, deplasmanda Muşspor'u 1-0 yenerek rakibinin iç sahada 835 günlük yenilmezlik serisine son verdi. Mücadeleye maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Muşspor taraftarları tarafından atılan taş ve yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursasporlu futbolcu ve taraftarlar yaralandı. Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, yaşananlara tepki gösterdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Muşspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Bursaspor 1-0'lık skorla kazandı ve rakibinin iç sahada 835 günlük yenilmezlik serisini sonlandırdı.

MAÇ SONUNDA OLAY ÇIKTI

Mücadeleye maç sonunda yaşanan tribün olayları damga vurdu. Ev sahibi takımın taraftarları, Bursasporlu oyunculara ve taraftarlarının olduğu bölüme taş ve yabancı maddelerle saldırarak bazı oyuncuların ve Bursaspor taraftarının yaralanmasına sebep oldu.

Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor, maç sonunda ölümden döndü

ENES ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Oraya giden taraftarımızdan teknik direktörüne, futbolcusundan çalışanına kadar herkesi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Bizi güzel şekilde ağırlayan Muşspor Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza koca koca taşlar atan karaktersizleri devletimize havale ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun. Yaralı taraftarımız bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Muş'ta yaşananlar kabul edilemez. Muş Emniyeti bu olayda sınıfta kalmıştır. Saygıdeğer İçişleri Bakanımızdan olaya el koymasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar maç sonunda ölümden döndü

BURSASPOR'DAN DA PAYLAŞIM

Öte yandan Bursaspor sosyal medya hesaplarından da bir paylaşım yapılarak, "Siz taş atın, biz gol atıp şampiyon olacağız!" notu düşüldü.

Son Dakika Spor Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü - Son Dakika

  VillaUmut VillaUmut:
    Muş ve spor? Demek ki daha 500 yıl var kelimelerin bir araya gelmesine:) elektrik su bile büyük hizmet onlar için. 9 7 Yanıtla
