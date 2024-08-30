RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği takımlar belli oldu - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği takımlar belli oldu

Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında Kopenhag, Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge, Petrocub ve Celje ile eşleşti. Lig etabında maçlar 3 Ekim'de başlayıp 19 Aralık'ta sona erecek.

30.08.2024 19:17
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında Kopenhag, Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge, Petrocub ve Celje ile eşleşti.

Başakşehir, lig aşamasında Heidenheim, Rapid Wien ve Petrocub ile iç sahada, Kopenhag, Cercle Brugge ve Celje ile deplasmanda mücadele edecek.

Lig etabında maçlar 3 Ekim'de başlayıp 19 Aralık'ta sona erecek.

Kopenhag, Danimarka'nın en başarılı takımlarından biri

Danimarka'nın en başarılı takımlarından Kopenhag, geçen sezon ligi üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Elemelerde Cebelitarık'tan Magpies, Çekya'dan Banik Ostrava ve İskoçya'dan Kilmarnock'u geçen Kopenhag, lig aşamasına yükseldi.

Geçen sezon Galatasaray'ın da bulunduğu zorlu UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmayı başaran Kopenhag, Danimarka liginde 15 kez şampiyon oldu.

Bu sezon ligde 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle 11 puan toplayan Danimarkalı teknik direktör Jacob Neestrup'un öğrencileri, 5. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın yeni takımı Heidenheim Avrupa macerasında

Geçen sezon tarihinde ilk kez Bundesliga'da mücadele eden Heidenheim, 8. sırayı alarak Konferans Ligi elemelerinde yer alma şansı yakaladı.

Heidenheim, play-off turunda İsveç ekibi Hacken'i saf dışı bırakarak lig aşamasına kaldı.

Bundesliga'daki ilk sezonunda Avrupa bileti alan Alman teknik direktör Frank Schmidt'in çalıştırdığı Heidenheim, bu sezon ligdeki ilk maçından da galip ayrıldı.

Rapid Wien, Trabzonspor'u eledi

Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rapid Wien, geçen sezon ligi 4. basamakta bitirdi ve Avrupa Ligi elemelerine dahil oldu.

Polonya'dan Wisla Krakow ve sonrasında Trabzonspor'u eleyen Rapid Wien, play-off turunda ise Portekiz ekibi Braga'ya kaybetti ve Konferans Ligi'ne kaldı.

Alman teknik direktör Robert Klauss'un görev yaptığı Rapid Wien, Avusturya liginin en çok şampiyon olan takımı (32) konumunda bulunuyor.

Bu sezon ligde 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 7 puan alan Rapid Wien, 5. sıraya yerleşti.

Belçika'nın köklü kulübü Cercle Brugge

Cercle Brugge, geçen sezon Belçika ligi play-off'larında 4. olarak Avrupa Ligi elemelerine kaldı.

İskoçya'dan Kilmarnock'u geçen Cercle Brugge, Norveç ekibi Molde'ye elenerek Konferans Ligi play-off'larına dahil oldu. Belçika takımı, bu turda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u eleyerek adını lig etabına yazdırdı.

Avusturyalı teknik direktör Miron Muslic'in çalıştırdığı ülkenin köklü kulüplerinden Cercle Brugge, daha önce üç defa şampiyon olduğu Belçika liginde bu sezon 4 puanla 14. sırada yer aldı.

Petrocub ilk şampiyonluğunu elde etti

Petrocub, geçen sezon Moldova liginde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kazakistan'dan Ordabasy'yi geçse de Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL'e elenen Petrocub, Avrupa Ligi elemelerine dahil oldu. Burada Galler ekibi The New Saints'i geçen Moldova temsilcisi, play-off'larda Bulgaristan'dan Ludogorets'e kaybetti ve Konferans Ligi'ne katıldı.

Moldovalı teknik direktör Andrei Martin'in görev aldığı Petrocub, bu sezon üç maça çıktığı ligde iki galibiyetle 6 puan topladı.

Slovenya'nın şampiyonu Celje

Slovenya liginde geçen sezon şampiyon olan Celje, Avrupa yolculuğuna Şampiyonlar Ligi elemelerinde başladı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Estonya'dan Flora Talinn'i geçen Celje, Slovakya'dan Slovan Bratislava'ya elenmekten kurtulamadı. Yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Celje, burada da İrlanda ekibi Shamrock Rovers'a elendi. Celje, Konferans Ligi play-off'larında ise Ermenistan temsilcisi Pyunik'i saf dışı bırakarak lig aşamasına yükseldi.

İspanyol teknik direktör Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje, iki şampiyonluk yaşadığı Slovenya liginde bu sezon 5 maçta 7 puan elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği takımlar belli oldu - Son Dakika

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