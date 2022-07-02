Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı

Rap müziğin ünlü isimlerinden Ben Fero, sosyal medyada bir paylaşıma yaptığı yorum sonrası futbolseverlerin hedefi oldu.

"VAZGEÇMEDİNİZ ÇÖPLERLE KIYASLAMAKTAN"

Bir sosyal medya hesabından paylaşılan Galatasaraylı Sacha Boey fotoğrafına gelen "Ben Fero daha fit" yorumuna cevap veren ünlü rapçi, "Bu ne. Vazgeçmediniz çöplerle kıyaslamaktan. Ne spordan anlıyorsunuz ne müzik." ifadelerini kullandı.

"HER İŞİNİ TAYFANLA MI YAPIYORSUN?"

Yorumu tepki çeken Ben Fero kendisine gelen, "Ne bu üslup futbol tayfa olarak seni ham yaparız." eleştirisine ise "Seni de yerim tayfanı da yerim avrat. Her işini tayfanla mı yapıyorsun?" dedi. Bu cevap sonrası tepkilerin dozu artarken, başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere futbolseverler ünlü rapçiyi eleştiri bombardımanına tuttu.

"FUTBOL TAYFADAN ÖZÜR DİLE BEN FERO"

Fenomen bir sosyal medya hesabından Ben Fero'ya özür dileme çağrısı yapılırken, "Ben Fero denen şarkıcı Futbol Tayfaya sallamış. Tüm futbol tayfayı kısa süreliğine ateşkes ilan etmeye ve birleşmeye çağırıyorum. Bu bir onur meselesidir. Futbol tayfadan özür dile Ben Fero" paylaşımında bulunuldu.

"SİZLERİ KİMSE HATIRLAMAYACAK"

Bu çağrıya cevap veren Ben Fero ise, "Spor takımları için birbirinize ana, bacı söversiniz. Tek bir adamı linç etmek için sövdüğünüz insanlarla birden birlik olursunuz. Kalabalıktan güç alır, hedef gösterirsiniz. Ben tek, siz hepiniz desem, yine de yetmezsiniz. Sizleri kimse hatırlamayacak." şeklinde sert ifadeler kullandı.