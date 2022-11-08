İrfan Can, Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulundu: Hikayemizi anlatmanın vakti geldi - Son Dakika
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İrfan Can, Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulundu: Hikayemizi anlatmanın vakti geldi

08.11.2022 01:05
İrfan Can, Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulundu: Hikayemizi anlatmanın vakti geldi

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımın ardından bi diğer efsane Puyol, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." yazarak cevap vermişti. Daha sonra ikili tüm paylaşımların şaka olduğunu belirtirken, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Alioski ile olan fotoğrafını, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." notunu yazarak paylaştı.

Fenerbahçe'nin formda yıldızı İrfan Can Kahveci yaptığı ilginç paylaşımla sosyal medyayı salladı.

"HİKAYEMİZİ ANLATMANIN VAKTİ GELDİ"

İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Ezgjan Alioski ile yer aldığı bir kareyi gülücü emojisi koyarak, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." notuyla paylaştı.

İrfan Can Kahveci, Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulununca sosyal medya yıkıldı

CASILLAS VE PUYOL'A ATIFTA BULUNDU

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımın altına bir diğer efsane Puyol, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." yazarak cevap vermişti. Daha sonra ikili tüm paylaşımların şaka olduğunu belirtmişti. İrfan Can Kahveci'nin de iki eski futbolcuya gönderme yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can, Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulundu: Hikayemizi anlatmanın vakti geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can, Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulundu: Hikayemizi anlatmanın vakti geldi - Son Dakika
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