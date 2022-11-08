Fenerbahçe'nin formda yıldızı İrfan Can Kahveci yaptığı ilginç paylaşımla sosyal medyayı salladı.
İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Ezgjan Alioski ile yer aldığı bir kareyi gülücü emojisi koyarak, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." notuyla paylaştı.
Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımın altına bir diğer efsane Puyol, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." yazarak cevap vermişti. Daha sonra ikili tüm paylaşımların şaka olduğunu belirtmişti. İrfan Can Kahveci'nin de iki eski futbolcuya gönderme yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › İrfan Can, Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulundu: Hikayemizi anlatmanın vakti geldi - Son Dakika