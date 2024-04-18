Real Madrid Penaltılarla Manchester City'yi Yendi ve Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Real Madrid Penaltılarla Manchester City'yi Yendi ve Yarı Finale Yükseldi

Real Madrid Penaltılarla Manchester City\'yi Yendi ve Yarı Finale Yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta berabere kalan takımların rövanşında Real Madrid öne geçse de City'nin golüyle skor eşitlendi. Uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara gitti. Real Madrid, penaltı atışlarında daha başarılı olarak yarı finale adını yazdırdı. Turnuvada Salı akşamı oynanan diğer maçlarda ise Paris Saint-Germain ve Dortmund yarı finale yükseldi.

18.04.2024 01:52
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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde İspanyol temsilcisi Real Madrid, büyük bir mücadeleye sahne olan maçta, turnuvanın son şampiyonu Manchester City’i penaltılarla yenerek yarı finale yükseldi.

Eşleşmenin Madrid’de oynanan ilk ayağı 3-3’lük beraberlikle sonuçlanmıştı. Baştan sonra büyük bir çekişmeye sahne olan rövanş maçında ise Real Madrid, deplasmanda Premier Lig takımı karşısında 12’nci dakikada Rodrygo’nun golüyle öne geçti.

City’nin ablukası karşısında çok iyi bir savunma yapan Madrid’in bu direnci 76’ncı dakikada Kevin De Bruyne’nin golüyle yıkıldı.

İkinci yarının tamamında City’nin ataklarına sahne olan maç bu skorla tamamlandı. 15 dakikalık iki uzatma dakikasında da gol olmadı ve maç penaltılara gitti.

Real Madrid adına Luka Modric, City adına da Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltılardan faydalanamadı.

Turnuva tarihinde kupayı en çok kaldıran Madrid adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Real Madrid forması giyen Türk milli futbolcu Arda Güler de maç kadrosunda yer aldı ama hocası Carlo Ancelotti tarafından süre alamadı.

'Olağanüstü oynadık ama ne yazık ki kazanamadık'

Maç sonu basın toplantısında konuşan Manchester City menajeri Pep Guardiola, "Kazanmayı tercih ederdim ama Real Madrid'i tebrik ederim. Her şeyi yaptık, bu yüzden yaptığımız hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Bir teknik direktör olarak her zaman daha çok gol atıp daha az gol yemenin önemli olduğunu söylerim ve biz her şeyi yaptık. Olağanüstü oynadık ama ne yazık ki kazanamadık, yani olan oldu."

Çarşamba akşamı çeyrek finalin bir diğer eşleşmesinde Almanya’nın güçlü takımı Bayern Münih, bir diğer İngiliz temsilcisi ile 2-2’lik maçın rövanşında karşı karşıya geldi.

Almanya’da oynanan maçta Joshua Kimmich’in 63’üncü dakikada kaydettiği golle Bayern Münih’i Arsenal’i 1-0’lık skorla saf dışı bıraktı.

Bu skorlar sonucunda Real Madrid, yarı finalde Bayern Münih’in rakibi oldu.

Turnuvada Salı akşamı oynanan maçlarda ise Fransız temsilcisi Paris Saint-German, İspanyol devi Barcelona’yı 4-1’le geçti.

Atletico Madrid’i 4-2’lik skorla deviren Dortmund da yarı finalde Paris Saint-German’in rakibi oldu.

Turnuvanın finali 1 Haziran Cumartesi akşamı İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Çarşamba akşamı oynanan maçlarının ardından iki İngiliz takımı da turnuvaya veda etti.

'Konu böyle maçlarsa Real Madrid'i yok sayamazsınız'

Bir dönem Real Madrid forması da giyen eski İspanyol milli kaleci Santiago Canizares, maç sonu yaptığı değerlendirmede Madrid temsilcisinin kalesini koruyan Andriy Lunin’den övgüyle bahsetti.

Ukraynalı kaleci Lunin’in harika bir gece geçirdiğini belirten Canizares, “Hayatının maçını oynadı. Bernardo Silva'nın kurtardığı penaltısı belirleyici oldu. Avrupa'nın en iyi kalecileri seviyesinde” dedi.

Real Madrid’in efsane oyuncularından ve bu kupayı İspanyol deviyle iki kez kaldıran eski İngiliz milli futbolcu Steve McManaman ise TNT’ye yaptığı değerlendirmede “Real Madrid'in bir şekilde bir yolunu bulduğunu kaç kez söyledik? Bu gece de aynısını yaptılar. Konu bu tür müsabakalarda başarılı olmak olduğunda, onları yok sayamazsınız” diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi yayıncılarından TNT Sports kanalına konuşan Real Madrid’in İngiliz hücum oyuncusu Jude Bellingham, geceyi “inanılmaz” olarak nitelendirdi ve zihnen kendilerini maçın son anına kadar koruduklarını, bunu penaltı atışlarına da yansıttıklarını söyledi.

Real Madrid’in savunma oyuncusu ve kaptanı Nacho Fernández Iglesias, İspanyol yayıncı Movistar’a verdiği maç sonu röportajında, “Nasıl savunma yapacağımızı müthiş bir şekilde gösterdik” dedi.

Manchester City defans oyuncusu Ruben Dias da TNT Sports'a, hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

"Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Mücadele ettik, şansımız da vardı ama bugün bizim günümüz değildi."

Kaynak: BBC

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