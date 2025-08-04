Recep Tula'nın Engelleri Aşan Spor Yolculuğu - Son Dakika
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Recep Tula'nın Engelleri Aşan Spor Yolculuğu

Recep Tula\'nın Engelleri Aşan Spor Yolculuğu
04.08.2025 10:09
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Doğuştan sağ bacağı olmayan Recep Tula, yüzme ve kürek sporunda başarılar kazanarak engellilere örnek oluyor.

İZMİR Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi olan ve doğuştan sağ bacağı olmayan Recep Tula (20), çok sayıda kupa ve madalya kazandığı yüzmeye, 7 ay önce kürek sporunu da ekledi. Paralimpik Oyunları'na katılmak için çalışmalarını sürdüren Tula, "Yüzmede ilk derecelerimi kazanmamdan sonra birilerinin beni örnek almaya başladığını gördüm. 'Daha fazla insana örnek olmalıyım, daha fazla engelliyi spora teşvik etmeliyim' dedim ve şu an antrenörlük de yapıyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi olan ve doğuştan sağ bacağı olmayan Recep Tula, 3 yaşında doktorlarının tavsiyesi ve ailesinin desteği üzerine yüzme sporuyla ilgilenmeye başladı. 11 yaşında okul sporlarına katılan Tula, ilk derecesini 4'üncü olarak elde etti. Recep Tula daha sonra derecelerini geliştirerek, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve okulundaki yarışlarda 180'den fazla 1'incilik, madalya ve 3 kupa ile toplamda 278 çeşitli derece elde ederek çok sayıda kupa ve madalya aldı. Uzun yıllardır yüzmeye gönül verdiğini belirten Tula, "Katıldığım yarışlarda son 6 yılda İstanbul Boğazı'nı, 5 yılda da Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtim. Son katıldığım İstanbul Boğazı yarışında 4'üncü oldum. Çanakkale yarışında ilk sene 3'üncü daha sonra ise paralimpik genel klasmanda birinciliği elde ettim. Şu an 30 Ağustos'ta yeniden yarış var ona hazırlanıyorum" diye konuştu.

'7 AYDIR KÜREK SPORUYLA UĞRAŞIYORUM'

Aynı zamanda 7 aydır kürek sporuyla da uğraştığını belirten Recep Tula, "Şu an Kürek milli takımı aday kadrosundayım ve çalışmalarıma devam ediyorum. Kütahya'da antrenörlerim Hatice Kaplan ve Emin Gürel ile 05.00 ile 17.00 idmanları yaptık. Kürek sporuna başlayınca yüzmeyi bırakmadım. İkisini bir arada yürütüyorum" ifadelerini kullandı.

'BU HIRS KENDİ AYAKLARININ ÜZERİNDE DURMA İSTEĞİNDEN GELİYOR'

Engelli bireylerde ayrı bir hırs olduğuna dikkati çeken Tula, "Bu hırs da kendi ayaklarının üzerinde durma isteğinden geliyor. Kendi kendine yetebilme, kimseye muhtaç olamama ve başkalarının hayatına dokunma hırsı oluyor. Yüzmede ilk derecelerimi kazanmamdan sonra birilerinin beni örnek almaya başladığını gördüm. Bu beni çok etkiledi ve dedim ki, 'Daha fazla insana örnek olmalıyım, daha fazla engelliyi spora teşvik etmeliyim'. Şu an antrenörlük de yapıyorum. Gelişim bozukluğu bulunan ve bedensel engelli olan öğrencilerim var. Onları yarışlara hazırlıyorum" dedi.

'HEDEFİM PARALİMPİK OYUNLARI GÖRMEK'

Geçen yıl kürek Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin güzel bir derece aldığını belirten Recep Tula, "Biz de sonraki paralimpik oyunlarda bu dereceyi daha iyi bir seviyeye taşımak için şu anda hazırlanıyoruz. Hedefim paralimpik oyunları görmek. Orada ülkemi temsil etmek, İstiklal Marşı'nı okutmak ve sonunda derece almak. Ekonomik şartlardan dolayı 2 yıl kullanım ömrü olan protezimin 7'nci yılındaydım. Okulumda, üniversitemde kürek sporumda ve antrenörlük yaptığım kariyerimde olumsuz etkiliyordu. Antrenmanlara ya da okula gidemediğim günler oldu. Son bir yıl çok zorlu geçti bu nedenle protez için destek çağrısı Mavi Kulaçlar'la beraber başlattık. Türkiye Sakatlar Derneği'nin çok büyük katkısı oldu. Şu anda kampanyamız bittiği için işlemlere başlayacağız. Bu hafta da protez işlerine başlayacağız. Normalde uzun bir süreci biz iki günde bitirdik. Şu anda da yeni protezimle hem kürekte hem okulda hem de havuzda çok rahat bir hayata sahip olacağım. Burada antrenörüm Çağlar Tuncay ile beraber çalışmalarıma devam ediyorum" diye konuştu.

'EN KISA ZAMANDA OLİMPİYATLARDA BİZİ TEMSİL EDECEĞİNE İNANIYORUZ'

Tula'nın antrenörü, Türkiye Kürek Federasyonu'na bağlı İzmir Kürek Kulübü'nün kurucusu Çağlar Tuncay, "Türkiye Kürek Federasyonu, paralimpik branş üzerine çok fazla eğiliyor. Recep, umutlarımızı daha da yükselten, hedeflerimizi daha da ileriye taşıyan bir sporcu oldu. Spor altyapısı çok sağlam bir arkadaş ve yüzmenin üzerine kürekte de başarılı olabileceğine inanıyoruz. En yakın zamanda Recep'in olimpiyatlarda bizi temsil edeceğine inanıyoruz. Çünkü, kürek sporu fizik kondisyon gerektirdiği gibi aynı zamanda da çok fazla da yürek ister. Soğuk, sıcak, acı sporcunun en büyük sevdası oluyor. Şu an Recep ve diğer arkadaşları rol model oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Yaşam, Spor, Son Dakika

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