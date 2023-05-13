Redmond, Beşiktaş'a evet diyemiyor! Engel olan şey ise Redmond'un eşinin İngiltere'ye geri dönmek istemesi - Son Dakika
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Redmond, Beşiktaş'a evet diyemiyor! Engel olan şey ise Redmond'un eşinin İngiltere'ye geri dönmek istemesi

13.05.2023 11:38

Yeni sezon için takımda iç transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef, taraftarın sevgilisi haline gelen İngiliz ortasaha oyuncusu Nathan Redmond'ı takımda tutabilmek. Bonservisi Southampton'da olan İngiliz futbolcu, siyah-beyazlılarda kalmaya sıcak bakıyor ancak eşinin İngiltere'ye gitmek istemesi transferin önündeki en büyük engel. Haberler sonrası Beşiktaş taraftarı, Redmond'ın eşine mesajlar atarak İstanbul'da kalmaya ikna etmeye çalışıyor.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond'ı takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor. Ancak transferin önünde büyük bir engel var.

EŞİ İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nathan Redmond'un takımda kalmasını istiyor. Maddi konularda taraflar arasında büyük anlaşmazlık olmamasına rağmen 29 yaşındaki futbolcunun eşinin İngiltere'ye dönmek istemesi transferi zorlaştırıyor.

BEŞİKTAŞ DURUMUNU YAKINDAN İZLİYOR

Nathan Redmond, İngiltere'den teklif gelmesi durumunda önceliği Ada'ya verecek. Şu ana kadar yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamayan Redmond'ın durumunu Beşiktaş yönetimi yakından takip ediyor.

Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel! Yıldız futbolcunun eşi, İngiltere'ye dönmek istiyor
Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel! Yıldız futbolcunun eşi, İngiltere'ye dönmek istiyor
Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel! Yıldız futbolcunun eşi, İngiltere'ye dönmek istiyor
Redmond ile Beşiktaş arasında büyük engel! Yıldız futbolcunun eşi, İngiltere'ye dönmek istiyor
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Southampton FC, Nathan Redmond, Beşiktaş, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Redmond, Beşiktaş'a evet diyemiyor! Engel olan şey ise Redmond'un eşinin İngiltere'ye geri dönmek istemesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Redmond, Beşiktaş'a evet diyemiyor! Engel olan şey ise Redmond'un eşinin İngiltere'ye geri dönmek istemesi - Son Dakika
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