Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond'ı takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor. Ancak transferin önünde büyük bir engel var.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nathan Redmond'un takımda kalmasını istiyor. Maddi konularda taraflar arasında büyük anlaşmazlık olmamasına rağmen 29 yaşındaki futbolcunun eşinin İngiltere'ye dönmek istemesi transferi zorlaştırıyor.
Nathan Redmond, İngiltere'den teklif gelmesi durumunda önceliği Ada'ya verecek. Şu ana kadar yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamayan Redmond'ın durumunu Beşiktaş yönetimi yakından takip ediyor.
Son Dakika › Spor › Redmond, Beşiktaş'a evet diyemiyor! Engel olan şey ise Redmond'un eşinin İngiltere'ye geri dönmek istemesi - Son Dakika