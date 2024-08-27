Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray\'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama

Spor

Galatasaray, gündemde bir süredir meşgul eden ve soruşturma açıldığı öne sürülen 54 milyon euroluk karaborsa bilet iddialarıyla ilgili kritik Young Boys karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Önce bir soruşturma yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz" denildi.

"ELEŞTİRİLER SINIRINI AŞTI, AHLAKSIZ İDDİALARA DÖNÜŞTÜ"

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

"Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek…

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.

"GALATASARAY DÜŞMANLARINA KARŞI VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN AYNISINI VERECEĞİZ"

Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.

Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!

O zamana kadar KONSANTRASYON!''

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

Dursun Aydın Özbek

Yönetim Kurulu Üyeleri

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Mehmet Saruhan Cibara

Eray Yazgan

İbrahim Hatipoğlu

Bora İsmail Bahçetepe

Sedat Artukoğlu

Can Natan

Ali Yüce

Fatih Süleyman Demircan

Ozan Bingöl Yurtsever

Timur Kuban

Emir Aral

Tanur Lara Yılmaz

Ece Bora

54 MİLYON EUROLUK KARABORSA İDDİASI NE?

Kulüpten bazı isimlerin karaborsa bilet sattığı, kulübün ve bazı isimlerin bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği iddialarını ilk kez Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Hayri Kozak dile getirdi. Kozak, isim vermedi ama bazı yetkililerin böyle bir eylem içinde olduğunu ve bunun sonuçlarının kulüp için çok vahim olacağını iddia etti. Bu konuşmanın ardından sosyal medyada, 54 milyon euroya ulaşan bir bilet operasyonu yapıldığı iddia edildi. İddialara göre operasyonda 2 yöntem kullanıldı.

1. YÖNTEM: BÜYÜK MAÇLARIN BiLETLERi ANINDA 'TAMAMI SATILDI' GiBi GÖSTERiLiYOR

Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları ve Fenerbahçe derbisi gibi ilginin çok yüksek olduğu karşılaşmalarda Galatasaray Kulübü'nün satışa çıkardığı 10 bin bilet, satışa çıktığı andan itibaren özel bir uygulama ile tükenmiş gösteriliyor. Ardından normal fiyatından satın alınan biletler karaborsa yöntemiyle 5 bin Euro'ya varan fiyatlarla taraftarlara devrediliyor. Galatasaray taraftar grubunun da (UltrAslan) karaborsa satış için kullanıldığı söyleniyor. Bu yöntemle satılan biletlerden yılda 54 milyon Euro gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

2. YÖNTEM: KULÜBE DEVREDiLEN KOMBiNE BiLETLER KARABORSADA SATILIYOR

Kombine bilet sahipleri izlemeyecekleri maçların kombine hakkını kulübe devrediyor. Kulüp bu kombineleri bir maçlığına satışa çıkarıyor. Satılan bilet ücretinin yüzde 60'ı kombine sahibine, yüzde 40'ı da kulübe kalıyor. İddialara göre bu yöntemle kulübe devredilen biletler de el altından 'karaborsada' satılıyor. Böylece hem kulüp hem de bazı yetkililer ve taraftar grubu haksız bir kazanç elde ediyor.