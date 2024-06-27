Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ın bonservis bedelini ve alacağı maaşı açıkladı.
29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City'e 2 milyon euro ödeyecek. Bu ödeme İngiliz ekibine 3 taksit halinde yapılacak.
Milli futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."
Son Dakika › Spor › Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a maliyeti - Son Dakika
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