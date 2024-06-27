Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a maliyeti - Son Dakika
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Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a maliyeti

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Trabzonspor, Ozan Tufan'ın sözleşme detaylarını açıkladı. Bordo-Mavililer, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City'ye 3 taksit halinde toplam 2 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamayla birlikte deneyimli futbolcunun alacağı maaş da belli oldu.

27.06.2024 15:39  Güncelleme: 15:51
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Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ın bonservis bedelini ve alacağı maaşı açıkladı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City'e 2 milyon euro ödeyecek. Bu ödeme İngiliz ekibine 3 taksit halinde yapılacak.

Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a maliyeti

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Milli futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ozan Tufan ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan\'ın Trabzonspor\'a maliyeti

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Son Dakika Spor Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a maliyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu: Acundan alışveriş yapılırmı. Trabzon camiası kendini küçültüyor. 33 9 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı: Trabzon ancak bitmiştir 21 3 Yanıtla
  • Depechs Modes: yata yata alır eurolari 15 1 Yanıtla
  • barış özcan: Bonservis düşük ama yıllık ücretler çok fazla, bonusları ekle 2 milyon dolar neredeyse, genel olarak Türkiye de çok fazla ücret veriliyor. Sonra battık, tabiki batarsın bu rakamlarla. Bu arada bırakın 4 büyükleri, diğerlerindede durum aynı. 9 1 Yanıtla
  • Resul Alsan: Trabzon sıkıntılı aşırı git gelli bi kulüp ve camia zor işler. 6 0 Yanıtla
  • Alaaddin Gülmez: Bu paranın bin de birine daha kaliteli onlarca oyuncu alınırdı 5 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bu parayı kesinlikle hak edecek oyuncu değil. Acundan oyuncu almak zaten yanlış. 1 0 Yanıtla
  • bulent sen: Trabzonspor’a hayırlı olsun¦??? 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! İşte Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a maliyeti - Son Dakika
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