Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını canlı yayında verdi: 2-3 rötuş şart - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını canlı yayında verdi: 2-3 rötuş şart

Son Güncelleme: 15.08.2023 10:12

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-3 rötuşla Fenerbahçe ve Galatasaray ile şampiyonluk yarışına girebileceğini belirtti.

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, 2-3 rötuşla Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray ile şampiyonluk yarışına girebileceğini belirtti.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY KADAR ŞANSI VAR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ı geçen yıldan beri izliyorum. 2-3 rötuşla en az Galatasaray - Fenerbahçe kadar şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Neftçi maçında ilk 5 dakikadan sonra oyunu forsa ettiler." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"İLK 45 DAKİKA İÇİN KONUŞULACAK BİR ŞEY YOK"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş üst düzey takımlarla oynayarak lige başlamamalarına rağmen iyi oynamadılar. Konferans Ligi'nde yarı final oynamamak başarısızlıktır bence. Takımlarımızın Avrupa'da ilk maçlarını rahat kazanması aldatıcı olmamalı. Maçın ilk 45 dakikasında konuşulacak bir şey bile yoktu. Oyuncuların konsantrasyonu çok düşüktü. Bu stadın zemininde fazla iyi diye belki oyuncular sürekli kayıyor. Topun şiddeti hızlanıyor bazen, tedbir alınmasında fayda var.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını canlı yayında verdi! Tek bir şartı var

"3-4 OYUNCU DAHA ALACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sezon başı itibarıyla konuşulan iki kulüp var, Fenerbahçe - Galatasaray yarışı diye. Buna anlam veremiyorum. Bir de futbolun gerçekleri var. Beşiktaş'ın deplasman oyunları daha iyi diye söylüyorduk. Beşiktaş'ın kadrosunda özellikle yerli kadrosunda eksikler var. Trabzon ve Beşiktaş'ın 15 Eylül'e kadar 3-4 oyuncu alacağını düşünüyorum. Premier Lig gibi veya başka liglerde, oralardan gelenler olacak diye düşünüyorum.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını canlı yayında verdi! Tek bir şartı var

"BOŞA BENZİN YAKAR GİBİ OYNADI"

Salih Dursun forvet oynadı, ne oynamaz Salih diye düşünürsem forvet oynamaz Salih son dakikalar dışında. İlk 40 dakika Beşiktaş sabırlı ama bol pas yaparak oynadı ama boşa benzin yakar gibi oynadı. Necip - Colley paslaşırken Amir araya girdi sadece ama etkili olmadı. Beşiktaş ne olursa olsun kalesinde pozisyon vermedi. İkinci yarıda dönen topları hızlı kazanıp içeri oynamaya çalıştılar. Rosier'in bu sezon çok etkili olacağını düşünüyorum. Nedeni de Şenol hocanın oyuncu yönetimi. Onur ve Rosier birlikte oynuyor daha transferler de oturmadığı için. Beşiktaş geçen sezonun ara transferinde iyi transferler yaptı. Aboubakar, Colley gibi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını canlı yayında verdi! Tek bir şartı var

"BURAK YILMAZ BÜYÜK TRANSFER"

Amir yetenekli oyuncu, oyunun yönünü değiştiriyor. İsmail Kartal çok beğenirdi mesela Amir'i. Oyun karakteri iyi. Aman aman bir oyuncu olmasa bile soğukkanlı ve lider ruhlu bir oyuncu. 4-3-3 oynayacağım diyor Şenol hoca ve bunda ısrar ediyor. Orada da iyi oynuyor Amir. Burak Yılmaz da büyük bir transferdir. Şenol Güneş'le çalışmak kolay değildir. İletişimde zordur, basın toplantısında laf sokar mesela. Teknik direktörlük tarzında bunlar vardır. Burak Yılmaz Şenol hocayı çok iyi tanıyor. Kulübü de tanıyor. Burak Yılmaz, Arda Turan, Volkan Demirel gibi isimler futboldan para kazandılar. Hepsi bir yerlere gelmek için mücadele ediyor.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını canlı yayında verdi: 2-3 rötuş şart - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını canlı yayında verdi: 2-3 rötuş şart - Son Dakika
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