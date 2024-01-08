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Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Finalin oynanacağı tarih hakkında da konuşan Dilmen, ''Süper Kupa'yla ilgili, federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Perşembeye geliyor'' dedi.

08.01.2024 - 11:35,  Güncelleme: 11:52
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir yorum geldi. Canlı yayında konuşan Dilmen, Süper Kupa için düşünülen tarihi açıkladı.

"FEDERASYON 25 OCA'TA DÜŞÜNÜYOR"

"Süper Kupa'yla ilgili, federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Perşembeye geliyor. 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla, 19 Mayıs değil, 26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim, bence doğru bir tez o, Mart ayında seçimden önce cuma falan oynayabiliriz dediler ya mantıklı geldi bana, iki takım da okey diyebilir diye düşünüyorum. Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda 20.45'te 2023 Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekti. Ancak takımların Suudi yetkililerle yaşadığı kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kulüpler ve TFF'den yapılan ortak açıklamada, müsabakanın ertelenmesinin gerekçesi olarak "organizasyondaki bazı aksaklıklar" denildi. Ancak maç günü basına sızan bilgiler Suudi tarafının özellikle takımların sahaya 'Atatürk temalı tişörtler' ile ısınmaya çıkmalarına izin vermediği yönündeydi. Aynı haberlerde kulüplerin maça Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlara da izin verilmediği ifade edildi.

Rıdvan Dilmen Süper Kupa\'nın oynanacağı tarihi verdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi - Son Dakika
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