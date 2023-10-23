Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için rekor kehaneti: 8-10 atacaklar

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 4-2 yendi. Karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin bir maçta en fazla gol atma rekorunu kırabileceğini belirtti.

"BU SEZON REKORU KIRABİLİR"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, " Türkiye'de bir maçta en fazla gol atma rekoru Beşiktaş'ta, 10-0 bitmişti bir maçları. Fenerbahçe bu sezon bu rekoru kırabilir. Birine atacaklar 8-10 tane." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"FARKLI BİR YERE GİTTİ MAÇ"

Her iki takım adına da iki yarıyı farklı değerlendirmek lazım. İlk yarıda Fenerbahçe neleri doğru, ikinci yarıda Hatay neleri yanlış yaptı. İkinci yarı için de tam tersi. İlk yarı bittikten sonra 6-7 olacak mı diye konuştuk ama ikinci yarıda farklı bir yere gitti maç.

"FENERBAHÇE ASIL TESTİ ORADA VERECEK"

Futbol rakiple oynanan bir oyun. Türkiye liginde korkunç bir dengesizlik var. 9. haftada ligin 1-2 sıraları belli oldu. Son sıralarda da ne olacağı belli oluyor. Örnek Beşiktaş 3 mağlubiyet aldı, Adana Demir, Galatasaray, Trabzonspor'a mağlup oldu. Üç büyükler dışında Trabzonspor ve Adana Demirspor var ligin üstünü zorlayacak. Fenerbahçe, Adana Demirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş serisine daha başlamadı. Orada asıl testini verecek. Beşiktaş sıfır çekti. Galatasaray bu 4 maçın 2'sini kazandı.

"HOCA LİGİ FORSE ETMEK İSTİYOR"

Görüyoruz ki Fenerbahçe'de futbolcu transferleri kadar hoca da çok doğru bir hoca. Malzemeyi müthiş kullanan bir hoca. Sezon başından beri kaybetme ihtimali olabilecek bir futbol izlemedik. Twente maçı var sadece belki diyebiliriz. Hoca ligi forse etmek istiyor. Bizim önceliğimiz de lig diyor. Bazı oyuncular da Perşembe günü oynayacağını biliyor. Küçük adele sakatlıkları dışında sakatlık da olmuyor takımda. Bu da doğru çalışma anlamına geliyor.

"FENERBAHÇE, KENDİNİ İZLETİYOR"

Maçlara öyle bir başlıyor ki Fenerbahçe, taraftarlar maçı izlemek için sakın trafikte kalmasın. Çünkü 20 dakika öyle bir başlıyor ki Fenerbahçe, kendini izletiyor. Hatay karşısında ilk yarı 3-0 olması da oyunun düşmesine neden oldu, bunu da normal karşılıyorum ben.

"VOLKAN HOCA DA HATA YAPACAK"

Fenerbahçe, Rossi'den Tadic'e geçti. 15 dakikada çözdü işi. Çok yetenekli gerçekten. Tadic'in ayrıldığı Ajax küme düşüyor Hollanda'da. 20 dakika Tadic resitali vardı. Normal insanın eliyle atamayacağı topları ayağıyla atıyor ve işi bitiriyor. Hatayspor 3 stoperle başlayınca Fenerbahçe'nin en kolay açabileceği düzen oluştu. İkinci yarıda işleri değiştiren oyuncusu oyuna girdi ve başka bir maç izledik. Volkan hoca bu maçta hocalık adına büyük bir ders almıştır. Biz de hata yapıyoruz, Volkan hoca da yapacak, herkes hata yapacak.

"BEN OLSAM LIVAKOVIC'İ ÇIKARIRDIM"

Hoca Konferans Ligi'nde çeyrek finale atarsam kendimi bu 11'i o zaman orada görebilirsiniz diyor. Puan rekoru bu sezon gelebilir. Ben olsam Livakovic'i çıkarırdım hiç düşünmeden. Zaten sakatlanıp tedavi görmüştü. Çizgide çok iyi kaleci ama genel performansında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çok duygusal bir oyuncu olduğunu da görebiliyorum ben.