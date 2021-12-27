Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ligin ilk devresini lider Trabzonspor'un 14 puan arkasında bitiren Fenerbahçe'de yönetime olan protestolar bu maçta da devam etti. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadelenin ardından sarı lacivertlilerin gündemini TRT Spor'da değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

"MUTLULUK ENERJİSİ GİTTİ FENERBAHÇE'DE"

"Duyguların karmakarışık olduğu bir maçtı. Fenerbahçe'de futbol oynamak kolay değildir. Üzüntü sert olur, mutluluk da kimsenin yaşamadığı şekilde olur. Ali Koç'un ilk senesi ve bu sene çok erken koptu. Mutluluk enerjisi gitti Fenerbahçe'de. Maç 93 dakika oynandı, ligimizdeki nadir maçlardan biridir bu konuda. İlk yarıda taktik disiplin olarak mahalle maçı gibiydi. İkinci yarı da iki hoca da daha kompakt oynadı.

"İLK TEPKİ ÇEKEN İSİM OLURSUN"

Fenerbahçe'yi de havlu atmış gibi gördüm. Fenerbahçe'de iyi oyuncu olsan da 4-5. senen olunca yüzün eskidiği için ilk tepki çeken isimlerden biri oluyorsun. Ben en çok Mert Hakan'ı beğendim. Islıklandığı anlarda dikkat ettim sorumluluk almadı, normalde savunmanın önüne gelir sorumluluk alır. Genel anlamda çok sorumlu bir oyuncu. Bugün en çok koşan, en çok topa temas eden odur.

"PEREIRA 3'LÜ TUTTURDU GİTTİ"

Pereira bir 3'lü tutturdu gitti… Müthiş 4 tane stoperi vardı. İyi orta saha oyuncuları vardı. Küskün oyuncular, Mesut'un saçma sapan yerlerde olması, İrfan'ın küskünlüğü.

"EROL BULUT İÇİN ERKEN DÖNEMDİ FENERBAHÇE"

Bence Fenerbahçe'de Ali Koç en büyük hatayı Aykut Kocaman döneminde yaptı. Oturmuş bir kadrosu vardı, devam edebilirdi ama neden devam etmedin diyemeyiz. Başarısız olursa gönderebilirdiniz. Ersun Yanal, doğru bir tercihti o zaman. Erol Bulut için erken dönemdi Fenerbahçe. Pereira, bir tercihtir olabilir ama ısrarı gördüğünüz zaman… Fenerbahçe'nin bana göre çok iyi 5-6 tane oyuncusu var. Bunların yanını iyi bir şekilde donatamadığınız zaman…

"TRANSFERLER KÖTÜYDÜ"

Fenerbahçe'nin geçmiş 2-3 yıldaki transfer tercihleri kötüydü şu an bunu söyleyemem mesela. Fenerbahçe'nin bu kadrosu bu kadar geride kalacak bir kadro değil. Beşiktaş ve Galatasaray'ın önünde ama taraftarlara yetmez. Yıllardır şampiyonluktan uzak kalındığı için taraftarlar kırıldı."