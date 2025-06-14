Rize'den Dünyaya Rafting Temsili - Son Dakika
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Rize'den Dünyaya Rafting Temsili

Rize\'den Dünyaya Rafting Temsili
14.06.2025 09:30
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Ardeşen Belediyespor, Slovenya'da dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

RİZE'de Fırtına Deresi'nde botlarla coşkun akan sulara karşın yaptıkları zorlu antrenmanlarla Türkiye Rafting Şampiyonası'nda derece alıp, milli takıma seçilen Ardeşen Belediyespor'un 5 sporcusu, Slovenya'da düzenlenecek Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Rafting antrenörü Aydın Aksoy, "Kar, kış, yağmur, çamur demeden çocuklarımızla çalıştık. Hedefimiz, dünya şampiyonu olmak" dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi'ndeki 68 kilometre uzunluğundaki Fırtına Deresi'nde milli raftingciler yetişiyor. Zorlu parkuru, hırçın akan sularıyla doğal antrenman sahası olan Fırtına Deresi'nde yaz-kış antrenman yapan Ardeşen Belediyespor'un genç sporcuları, 14- 18 Mayıs'ta Türkiye Rafting Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarışlarda şampiyon olup milli takıma seçilen sporcular, Fırtına Deresi'nde sürdürdükleri idmanlarıyla gelecek ay Slovenya'da düzenlenecek Gençler ve U23 Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

'BU GURURUN TARİFİ YOK'

Rafting antrenörü Aydın Aksoy, sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyerek "Bir yıl kar, kış, yağmur, çamur demeden çocuklarımızla çalıştık. Güzel sonuçlarını da aldık. 11 takım, 55 sporcumuz var. 11 takımdan 6'sı şampiyon oldu; gurur duydum. Bu gururun tarifi yok. Raftingin güzel yanı şudur; birtakım sporu olmasıdır. Bir arkadaşına güvenebiliyorsun. Tek başına değilsin, o yüzden bir kardeşlik ve sportmenlik ruhunu ortaya çıkarıyor. Hedefimiz, dünya şampiyonu olmak" dedi.

'ZORLU ANTRENMAN SÜRECİMİZ OLDU'

Hedeflerinin dünya şampiyonu olmak olduğunu belirten sporcu Yavuz Efe Güngör (20), "Kıştan bugüne kadar Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlıyorduk. Zorlu bir antrenman sürecimiz oldu. Kar, yağmur yağsa da antrenmanlarımızı kesmeyip devam ettik. Bu zorlu antrenman serüveni sonrası ekip olarak şampiyon olup, milli takıma gitmeye hak kazandık. Şimdi Slovenya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Oraya hazırlanıyoruz. Hedefimiz orada dünya şampiyonu olmak" diye konuştu.

'FIRTINA DERESİ HIRÇIN BİR YER'

Raftingci Hamza Karabulut (17), "Bir senelik bir antrenman sürecinden geçtik. Türkiye Şampiyonu olduk. Fırtına Deresi'nde çalışmamızın elbette bir amacı var. Fırtına hırçın bir yer. Tabii burada çalışan sporcular da hırçın olmalı. O yüzden rakiplerimiz bizi çok zorlamadı" dedi. Emirhan Aksoy (17) da "Türkiye'yi temsil etmek benim için onur verici bir şey. O bayrağı göğsümüzde taşımak, orada İstiklal Marşı'mızı okumak cidden onur verici bir şey" diye konuştu. Ahmet Raşitoğlu (17) ise "Yakın zamanda Slovenya'ya gideceğiz. Yaklaşık 40 takım rakibim olacak. Zorlu bir süreç olacak ama takımca Dünya Şampiyonu olacağımıza inandık, başaracağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Rize'den Dünyaya Rafting Temsili - Son Dakika

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