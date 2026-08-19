Rizespor'dan 3 Puan Hedefi - Son Dakika
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Rizespor'dan 3 Puan Hedefi

Rizespor\'dan 3 Puan Hedefi
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Qazım Laçi, Samsunspor maçı öncesi galibiyet hedeflediklerini belirtti.

ÇAYKUR Rizespor'un orta saha oyuncusu Qazım Laçi, "Bizi zorlu ve güzel bir maç bekliyor fakat biz sadece kendi yolumuza bakmalıyız. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Çaykur Rizespor, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Yeşil-mavililerin deneyimli orta saha oyuncusu Qazım Laçi, antrenman öncesi basın mensupların sorularını yanıtladı. Sezona Konyaspor galibiyetiyle başladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Laçi, "Lige 3 puanla başladığımız için çok mutluyuz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ancak bu galibiyeti bir an önce unutup Samsunspor maçına odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SAHADAN 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ'

Samsunspor ile evlerinde oynayacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arnavut oyuncu, "Bizi zorlu ve güzel bir maç bekliyor fakat biz sadece kendi yolumuza bakmalıyız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmada, tamamen dolu bir statta taraftarlarımızın bizi desteklemesini bekliyor ve sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Samsunspor mücadelesi bu sezon evimizde oynayacağımız ilk maç olacak, umarım taraftarımızın önünden galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİM TAKIMIMA YARDIMCI OLMAK'

Kişisel hedeflerine değinen başarılı orta saha, "Daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi, her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma yardımcı olmak ilk önceliğim. Elbette bunun ardından, iyi bir performans sergileyerek takımıma skor ve oyun anlamında ekstra katkı sağlamak geliyor" dedi.

'SÜPER LİG HİÇBİR ZAMAN KOLAY OLMADI'

Ligin henüz yeni başladığını ancak takım olarak iyi yolda olduklarını belirten Laçi, "Konyaspor karşısında iyi bir maç çıkardık ve güzel bir oyun sergiledik. Çalışmaya aynı disiplinle devam ederek mümkün olduğunca çok iyi sonuç almalıyız. İlk haftalarda tüm takımlar her zaman olduğu gibi ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştı. Süper Lig hiçbir zaman kolay bir lig olmadı, maçlar her zaman çok zorludur. Ancak bu durum bizim için de güzel bir meydan okuma. Her maçta en iyimizi vererek başarılı sonuçlar almak için mücadele ediyoruz. Sezona güzel bir galibiyetle başladık ve bu seriyi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullanıldı.

'KENDİ İŞİMİZE ODAKLANMALIYIZ'

Rakiplerin transfer döneminde kadrolarına kattıkları isimlerin lige değer katacağını ancak sadece Çaykur Rizespor'un başarısına odaklandıklarını vurgulayan Qazım Laçi, sözlerini şöyle tamamladı: "Bahsettiğiniz isimler gerçekten büyük transferler. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem de diğer takımlar kadrolarına büyük oyuncular kattılar. Doğal olarak büyük oyuncular, büyük beklentileri de beraberinde getiriyor. Bu tarz transferlerin Süper Lig'in kalitesini daha da artıracağını ve Türk futbolu için çok faydalı olacağını söyleyebilirim. Ancak biz dışarıya değil, kendi işimize ve kendi takımımıza odaklanmalıyız. Kaliteli ama bir o kadar da zorlu bir lig bizi bekliyor; bu nedenle takım halinde sadece kendi hedeflerimize konsantre olmalıyız."

Kaynak: DHA

Samsunspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor'dan 3 Puan Hedefi - Son Dakika

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