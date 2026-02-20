Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti

Rizespor, Kocaelispor\'u 2-0 Mağlup Etti
20.02.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil.

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Hojer, Sagnan, Samet(Dk. 88 Mocsi), Mithat, Laçi, Taylan, Mebude(Dk. 82 Augusto), Mihaila(Dk. 71 Zeqiri), Olawoyin(Dk. 88 Buljubasic), Halil(Dk. 82 Pıerrot).

KOCAELİSPOR: Gökhan, Haidara(Dk. 56 Keita), Smolcic, Bologh,(Dk. 56 Anfernee Dijksteel), Ahmet, Linetty, Show(Dk. 83 Nonge), Churlinov, Agyei, Rivas(Dk. 83 Muharrem), Petkovic(Dk. 69 Serdar).

GOLLER: Dk. 13 Mihaila, dk. 57 Samet ( Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Augusto(Çaykur Rizespor)- Haidara, Bologh, Churlinov (Kocaelispor)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

13'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanatta Mebude'in yerden pasında kale sahasında topla buluşan Mihaila meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılamanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada Olawoyin'in savunma arkasında gönderdiği pasında sol kanatta topla buluşan Mihaila'nın ceza sahasına sürükleyip kaleye gönderdiği şutta, kaleci Gökhan topu dışarı çeldi.

57'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Laçi'nin sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa yükselerek kafayla vuruş yapan Samet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

90+1'inci dakikada Muharrem'in kale sahasına gönderidiği top Serdar'ın kafa vuruşuyla az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kocaelispor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler
İçişleri Bakanlığı’nda büyük değişim Bir tek o görevinde kaldı İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı
Dikkat çeken iddia Eski bakan Yerlikaya’nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı Dikkat çeken iddia! Eski bakan Yerlikaya'nın basın müşaviri, bilgilendirme grubundan çıkarıldı
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
Trump talimatı verdi Gizli UFO belgeleri açılıyor Trump talimatı verdi! Gizli UFO belgeleri açılıyor
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı

22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 22:52:00. #7.11#
SON DAKİKA: Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.