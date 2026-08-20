Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim

Fenerbahçe’nin Napoli’den transfer ettiği Romelu Lukaku, Belçika televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle Napoli’de sadece 7 maçta forma giyen deneyimli golcü, o dönemi ''Hayatımın en kötü yılıydı'' sözleriyle özetledi.

''EVİME DÖNECEĞİM''

Lukaku, Fenerbahçe ile bir sezonluk sözleşme imzaladığını ve bir sezon da uzatma opsiyonunun bulunduğunu belirterek, ''Umarım bu iki sezonu başarıyla tamamlarım, ardından evime döneceğim'' dedi.

''BU BİR ZİHNİYET MESELESİ''

33 yaşındaki forvet, kariyer planlarını da açıklayarak, ''Yakında tekrar forma gireceğim. Milli takım da dahil olmak üzere 2030’a kadar devam etmek istediğimi her zaman söyledim. Ondan sonra her şey biter. 40 yaşına kadar futbol oynayan birçok oyuncu var. Bu bir zihniyet meselesi. Sürekli başkalarını dinlerseniz mutsuz olursunuz ama ben kendimi dinliyorum ve kendime iyi bakıyorum.'' sözlerini sarf etti.

''TÜRKİYE'DEKİ DENEYİM BENİM İÇİN...''

Türkiye macerası hakkında da konuşan Lukaku, ''Türkiye’deki bu deneyim benim için yeni ancak profesyonel açıdan çok yüksek seviyede. Motivasyona ihtiyacım var. Bu benim için en iyi çözüm; yüksek seviyede oynamaya devam etmek istiyorum. Burada güçlü bir ligde mücadele edeceğim, kupalar için yarışacağım ve belki de Şampiyonlar Ligi’nde bile. Bu hem benim hem de milli takım için iyi olacak'' ifadelerini kullandı.