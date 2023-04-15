Ronaldo, Madrid'deki lüks evini kiraya veriyor! İşte evinde konaklayacaklardan talep ettiği ücret

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Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de forma giydiği yıllarda aldığı evi kiralığa çıkardı. Portekizli yıldız, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için kira bedelini de belirledi.

9 BİN STERLİNE YAKIN KİRA İSTİYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Ronaldo, Madrid'deki evini kiraya verme kararı aldı. Dünyaca ünlü futbolcu, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için 8 bin 800 sterlin (211.728 lira) kira istiyor.

EVİNDE YOK YOK

Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki evinde 7 yatak odası, 9 banyo, kapalı ve açık yüzme havuzları bulunuyor. Portekizli futbolcunun evinde ayrıca son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da yer alıyor.