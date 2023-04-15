Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de forma giydiği yıllarda aldığı evi kiralığa çıkardı. Portekizli yıldız, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için kira bedelini de belirledi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Ronaldo, Madrid'deki evini kiraya verme kararı aldı. Dünyaca ünlü futbolcu, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için 8 bin 800 sterlin (211.728 lira) kira istiyor.
Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki evinde 7 yatak odası, 9 banyo, kapalı ve açık yüzme havuzları bulunuyor. Portekizli futbolcunun evinde ayrıca son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Ronaldo, Madrid'deki lüks evini kiraya veriyor! İşte evinde konaklayacaklardan talep ettiği ücret - Son Dakika