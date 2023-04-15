Ronaldo, Madrid'deki lüks evini kiraya veriyor! İşte evinde konaklayacaklardan talep ettiği ücret - Son Dakika
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Ronaldo, Madrid'deki lüks evini kiraya veriyor! İşte evinde konaklayacaklardan talep ettiği ücret

15.04.2023 12:38

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da kariyerine devam ederken Madrid'deki malikanesini kiraya çıkardı. Değeri 4.8 milyon sterlin olan ev, yedi yatak odası, dokuz banyo ve kapalı-açık yüzme havuzuna sahip. Ronaldo, evini kiralamak isteyenlerden aylık 8 bin 800 sterlin isterken, bu yüksek kira bedeli karşılığında evine henüz kiracı bulabilmiş değil.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de forma giydiği yıllarda aldığı evi kiralığa çıkardı. Portekizli yıldız, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için kira bedelini de belirledi.

9 BİN STERLİNE YAKIN KİRA İSTİYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Ronaldo, Madrid'deki evini kiraya verme kararı aldı. Dünyaca ünlü futbolcu, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için 8 bin 800 sterlin (211.728 lira) kira istiyor.

EVİNDE YOK YOK

Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki evinde 7 yatak odası, 9 banyo, kapalı ve açık yüzme havuzları bulunuyor. Portekizli futbolcunun evinde ayrıca son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da yer alıyor.

Madrid'deki evi için ilan verdi! İşte Ronaldo'nun malikanesi için istediği kira
Madrid'deki evi için ilan verdi! İşte Ronaldo'nun malikanesi için istediği kira
Madrid'deki evi için ilan verdi! İşte Ronaldo'nun malikanesi için istediği kira
YORUMLAR (1)
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Madrid'deki evi için ilan verdi! İşte Ronaldo'nun malikanesinde kalacaklardan istediği kira Madrid'deki evi için ilan verdi! İşte Ronaldo'nun malikanesinde kalacaklardan istediği kira Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek

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Son Dakika Spor Ronaldo, Madrid'deki lüks evini kiraya veriyor! İşte evinde konaklayacaklardan talep ettiği ücret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo, Madrid'deki lüks evini kiraya veriyor! İşte evinde konaklayacaklardan talep ettiği ücret - Son Dakika
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