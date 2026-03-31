Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz

31.03.2026 23:53
A Milli Futbol Takımı’nın play-off sürecini başarıyla tamamlamasının ardından 2026 Dünya Kupası’ndaki maç programı netleşti. A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında 13 Haziran saat 07.00’de Avustralya, 19 Haziran saat 07.00’de Paraguay ve 25 Haziran saat 05.00’te ABD ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı’nın play-off sürecini başarıyla tamamlamasının ardından 2026 Dünya Kupası’ndaki maç programı netleşti. Ay-yıldızlıların grup aşamasında oynayacağı karşılaşmalar ve rakipleri açıklandı.

İLK MAÇ AVUSTRALYA İLE

Milliler, turnuvadaki ilk sınavını 13 Haziran’da Avustralya karşısında verecek. Kritik mücadele TSİ 07.00’de oynanacak.

PARAGUAY VE ABD MAÇLARI TAKİP EDECEK

Türkiye, ikinci maçında 19 Haziran’da Paraguay ile karşılaşacak. Grup aşamasındaki son mücadelede ise 25 Haziran’da ABD ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalar da sabah saatlerinde oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ NETLEŞTİ

Dev organizasyonun genel maç takvimi de açıklandı. Grup aşaması 11-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Son 32 turu 28 Haziran – 3 Temmuz, son 16 turu 4-7 Temmuz, çeyrek finaller 9-11 Temmuz ve yarı finaller 14-15 Temmuz’da yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı 18 Temmuz’da oynanacak, final ise 19 Temmuz 2026’da New York/New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

13 Haziran

  • 07.00 | Türkiye – Avustralya

19 Haziran

  • 07.00 | Türkiye – Paraguay

25 Haziran

  • 05.00 | Türkiye – ABD

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Uğur Yayman Uğur Yayman:
    desene uyumak yok sabaha karşı maçlar saatleri kuralım 18 0 Yanıtla
  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    vallahi saat 4:00’te kim maç izleyecek neyse özete bakarız artık 1 7 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Len yürü git eve kız gelecek olsa bir ay uyumadan beklersin 2 0
  • amedli21 amedli21:
    hep onlara göre ayarlamışlar saati.. 8 0 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Maç saatlerini kess 8 0 Yanıtla
  • Sefer Ceyhan Sefer Ceyhan:
    zabahaa kadar buradayız zabahaaa 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
