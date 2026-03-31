Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz

A Milli Futbol Takımı’nın play-off sürecini başarıyla tamamlamasının ardından 2026 Dünya Kupası’ndaki maç programı netleşti. Ay-yıldızlıların grup aşamasında oynayacağı karşılaşmalar ve rakipleri açıklandı.
Milliler, turnuvadaki ilk sınavını 13 Haziran’da Avustralya karşısında verecek. Kritik mücadele TSİ 07.00’de oynanacak.
Türkiye, ikinci maçında 19 Haziran’da Paraguay ile karşılaşacak. Grup aşamasındaki son mücadelede ise 25 Haziran’da ABD ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalar da sabah saatlerinde oynanacak.
Dev organizasyonun genel maç takvimi de açıklandı. Grup aşaması 11-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Son 32 turu 28 Haziran – 3 Temmuz, son 16 turu 4-7 Temmuz, çeyrek finaller 9-11 Temmuz ve yarı finaller 14-15 Temmuz’da yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı 18 Temmuz’da oynanacak, final ise 19 Temmuz 2026’da New York/New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
