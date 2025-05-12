Sacha Boey Bayern Münih\'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi

Engin Engo:

müslümanları anlamak gerçekten çok zor. işine gelene haram işine gelene helal. torpille işe girerler kazandıkları para haram olmaz. başkasının helal kazandığına da en başta bunlar haram der. boey senin kollarının bacaklarının görünmesi de haram. neden gösteriyorsun ? para kazanmak için mi ? o zaman para dininin üstüne çıkmış oluyor =)