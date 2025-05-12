Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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Spor

Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi

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Bayern Münih, 34. kez Bundesliga şampiyonu olduktan sonra geleneksel bira kutlamasını yaptı. Ancak, Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız sağ bek Sacha Boey, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bira dökülerek yapılan kutlamaya 'haram' ifadesini kullandı. Boey, kutlama esnasında çektiği videoda arkadaşlarının kutlamaya katılma davetini reddetti ve 'Haram' notuyla paylaştı.

12.05.2025 07:48
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Alman devi Bayern Münih Bundesliga'da 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayarak 34. kez kupayı müzesine götürdü.

BOEY'DEN PAYLAŞIM

Kutlamalara damga vuran isim ise Bayern Münih'in Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Sacha Boey oldu. Boey, kutlama sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bira dökülerek yapılan kutlama için "Hayır haram" ifadelerini kullandı.

BOEY'DEN KUTLAMALARA TEPKİ: HARAM

Alman devinin Fransız futbolcusu Sacha Boey, alkollü kutlama esnasında bir video çekti ve o esnada arkadaşlarının kutlamaya katılma davetini reddetti. Yıldız oyuncu, bu anları 'Haram' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Sacha Boey Bayern Münih\'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi

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Son Dakika Spor Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına 'Haram' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mö19720202:
    SWN NE GÜZEL Bİ İNANÇLI İNSANSIN KEŞKE HER KESE S3NİN GİBİ DÜŞÜNSE BRAVO SANA HELAL OÖSUN ÇNÜN DAİMA AÇIK OLSUN GÜZEL İNSAN UMARIM DİĞER OYUNVULQR SENİ ÖRNEK ALIRLQR 72 13 Yanıtla
  • Behzat:
    he he senin aldığın para çok helal. 16 47 Yanıtla
  • Engin Engo:
    müslümanları anlamak gerçekten çok zor. işine gelene haram işine gelene helal. torpille işe girerler kazandıkları para haram olmaz. başkasının helal kazandığına da en başta bunlar haram der. boey senin kollarının bacaklarının görünmesi de haram. neden gösteriyorsun ? para kazanmak için mi ? o zaman para dininin üstüne çıkmış oluyor =) 13 34 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Orası Almanya Sacha!!! Herkes dilediği gibi yaşar. Beğenmiyorum diyorsan Katar ve Arabistan'da tam istediğin düzende top oynayabilirsin!!! 1 7 Yanıtla
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